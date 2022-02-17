Engelli kadına hırsızlardan işkence! Serbest kaldılar!

Korkunç olay, 24 Mayıs 2021’de meydana geldi. Yalnız yaşayan işitme ve konuşma engelli Münire Ş., sabaha karşı yatak odasına girdiğinde, maskeli 2 kişi ile karşılaştı.
DHA'nın haberine göre, şüpheliler Azad T. ile Fırat E., kadının başındaki örtü ile ağzını ve burnunu kapatıp yere yatırdı. Şüphelilerden biri Münire Ş.’nin boğazını iple sıkarken, diğeri de tornavida ile eline vurarak kolundaki bilezikleri çıkarttı.
SALDIRIYA UĞRADI, AYAĞI KIRILDI
Şüphelilere direnen Münire Ş., elinden ve boynundan yaralandı, ayağı kırıldı. Münire Ş.’nin kolundaki 2 bilezik ve parmağındaki 2 yüzük ile çekmecede bulunan altın küpeleri alan şüpheliler, evin kapısını kilitleyerek balkondan kaçtı. Yedek anahtarla kapıyı açan Münire Ş., yaralı halde aynı mahallede oturan kızının yanına gitti. Münire Ş., ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı.
KOMUŞU DA GÖZALTINA ALINDI
Azad T. ile Fırat E. kısa süre sonra Yalova'da yakalandı. Şüphelilere eve gösterdiği tespit edilen Münire Ş'nin komşusu Fatma A. da Bandırma'da gözaltına alındı. 3 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Geçen eylül ayında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan 3 şüpheli hakkında, ‘nitelikli yağma’ suçlamasıyla Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İlk kez hakim karşısına çıkan sanıklardan Fırat E.'nin katılmadığı duruşmada ifade veren Azad. T. suçunu kabul etti. Azad T., çocukluk arkadaşı olan Fırat E.’nin kredi borcu olduğunu ve onu yalnız bırakmamak için hırsızlık yaptığını söyledi. Fatma A.’nın, komşusu olan Münire Ş.'nin fotoğraflarını Fırat E.’ye gönderdiğini ve evi kendilerine gösterdiğini söyleyen Azad T., tornavida ve ipi de kendilerine Fatma A.’nın getirdiğini iddia etti. Fatma A. ise emniyette alınan ifadesini baskı altında verdiğini ileri sürerek suçlamaları kabul etmedi.
'GECELERİ HALA UYUYAMIYORUM'
Mahkemede kızı aracılıyla ifade veren Münire Ş., komşusu Fatma A.’nın, bayramda ailesi ile birlikte kendisine gelerek, evin videosunu ve fotoğraflarını çektiğini söyledi. Hırsızlık olayının ardından, yaralı halde evden çıkmak için kapıya yöneldiğinde kilitli olduğunu fark ettiğini ve yedek anahtarı kullanarak çıkabildiğini belirten Münire Ş., “Geceleri hala uyuyamıyorum, yine geleceklerini düşünüyorum. Bütün gece evin içinde geziyorum. Sabaha karşı ancak uyuyabiliyorum. Psikolojim çok bozuldu. Ben ölecektim, bana işkence yaptılar, senelerce cezaevinde kalmalarını istiyorum” dedi.
Mahkeme heyeti, sanıkların tutuksuz yargılanmalarının devamına ve eksik evrakların giderilmesine karar vererek, duruşmayı mayıs ayına erteledi.
'MAĞDURUN SANIKLARIN TUTUKSUZ YARGILANDIĞINDAN HABERİ YOK'
Duruşma sonrası açıklama yapan Münire Ş.'nin avukatı Müjde Aktaş, olayda yalnızca nitelikli yağmanın değil, aynı zamanda kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçunun da olduğunu söyledi.
Avukat Aktaş, “Sanıklar nitelikli yağmadan cezalandırılacaklardı. Burada nitelikli yağmanın zaten birden fazla nitelikli hali var. Gece yapıyorlar, birden fazla kişi yapıyorlar, kendini savunamayacak durumda olan birine yapıyorlar. Bu sebeplerden dolayı, en üst seviyeden ceza almalarını talep edeceğiz. Nitelikli yağmanın cezası 10- 15 yıl, biz 15 yıl ceza almaları için uğraşacağız. Bunlara bir de anahtar saklama olayı eklendi. İşin içine kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma da ekleniyor. Şu an adli kontrol bile yok, tutuksuz yargılanıyorlar, müvekkilime korktuğu için bunu söyleyememişler. Sanıkların tutuklu yargılanması için başvuru yapacağız” diye konuştu.
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