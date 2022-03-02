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SON DAKİKA: Yarın okullar tatil mi ve hangi illerde kar tatili olacak? 3 Mart okullar tatil mi ve Valilikten açıklama yapıldı mı?

Yarın okullar tatil mi? 3 Mart kar tatili var mı, Valiliklerden açıklama geldi mi?

Ülke genelinde etkisini sürdüren soğuk hava dalgasıyla beraber bazı illerde yoğun kar yağışı ve fırtınalar yaşanıyor. Öğrenciler ve öğretmenler "Yarın 3 Mart'ta okullar tatil mi?" Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte ilkokul, ortaokul, liselerde okullarda kar tatili var mı? Sorusunun yanıtı...

02.03.2022 - 22:30 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası kar tatili haberleri gelmeye başladı. Kar yağışı ve fırtınalar yaşanan illerde yaşayan öğrenciler 3 Mart Perşembe kar tatili var mı? Sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte bugün okulların tatil olup olmadığı hakkında merak edilenler...

  • 3 MART YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    3 Mart'ta kar tatili olacak iller ile ilgili açıklamalar gelmeye başladı. 

  • DENİZLİ'NİN KALE İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ 

    Denizli’nin Kale ilçesinde yoğun kar yağışının ardından 03 Mart 2022 Perşembe günü tüm okullarda yüz yüze eğitime ara verildi.

    Denizli’de sabah saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde etkisini gösteren kar, eğitime engel getirdi. Kale Kaymakamlığı yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 03 Mart 2022 Perşembe günü tüm okullarda yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimle eğitim-öğretime devam edileceğini açıkladı. Engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personellerinin ise idari izinle sayılacağı belirtildi.

     

  • ISPARTA'DA OKULLAR TATİL! 

    Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü´nün dün uyarıda bulunduğu Isparta´da saat 15.00 sıralarında başlayan kar yağışı, kentte etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte belediye, İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri yollarda kar kürüme ve tuzlama çalışması başlattı. Kent merkezinde kar kalınlığı 7, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştı.

    OKULLAR 1 GÜN TATİL

    Isparta Valiliği´nden yapılan açıklamada, kentte ilk ve orta dereceli okullar, özel ana okulları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar, sürücü kurslarının perşembe 1 gün tatil edildiği kaydedildi. Kamu kurum kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamilelerin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi. Kar yağışının sabah saatlerine kadar etkili olacağı, gerekmedikçe özel araçlarla trafiğe çıkılmaması konusunda vatandaşlar uyarıldı.

  • MUĞLA 

    Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası temel eğitim, orta eğitim ve yaygın eğitime bir gün ara verildi.

    Kavaklıdere İlçe Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesine karşı 3 Mart Perşembe günü ilçemiz genelinde Temel Eğitim, Ortaöğretim ve Yaygın Eğitim Kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmesine; kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” denildi.

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