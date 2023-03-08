Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güncel Son dakika: Yarım asırlık ağaçları motorlu testerelerle kesip kaçtılar!

Antalya'da ağaç katliamı! Yarım asırlık ağaçlara kıydılar

Antalya'da ormanlık bir alanda ağaç katliamı yaşandı. Kentin Kepez ilçesinde yarım asırlık kızılçam ağaçlarını kesen zanlılar kayıplara karıştı

Giriş: 08.03.2023 - 11:12 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Yarım asırlık ağaçları motorlu testerelerle kesip kaçtılar!
Yarım asırlık ağaçları motorlu testerelerle kesip kaçtılar!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Antalya'nın Kepez ilçesinde motorlu testereyle yarım asırlık kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormana giren şüpheliler, yarım saatte yaklaşık 50 ağacı kesti.

DHA'nın haberine göre Kepez ilçesi Varsak Aktoprak Mahallesi'nde sabah saatlerinde ağaçlarla kaplı bölgedeki serasına giden Mehmet Bolat, birkaç kişinin motorlu testerelerle yarım asırlık çam ağaçlarını kestiğini gördü.

Ağaçların kesilmesine müdahale eden Bolat, 112 Acil Çağrı Merkezi ile Orman Bölge Müdürlüğü’ne haber verdi. Bolat'ın ihbarı üzerine şüpheliler, otomobillerine binip bölgeden ayrıldı.

Şikâyet üzerine harekete geçen Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alanın Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne ait olduğunu ifade ederek, kendilerine devri konusunda girişimde bulunacaklarını kaydetti.

Yaklaşık 3 bin metrekarelik alanda 50'ye yakın yarım asırlık çam ağacının kesildiğini söyleyen Mehmet Bolat, "Sabah erken saatlerde serama gelmiştim. Çam ağaçlarından bazılarının kesildiğini gördüm. Üstelik kesmeye devam ediyorlardı. Gidip, engel olmaya çalıştım. Daha sonra arayıp, resmi kurumlara şikâyette bulundum. Ancak yarım saat içinde birçok ağacı kesmişler. Öyle canım acıdı ki anlatamam. Bir an önce yetkililerin önlem alması gerekiyor" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Sağanak uyarısı! Bu bölgeler dikkat
Sağanak uyarısı! Bu bölgeler dikkat
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşecek
Ukrayna: Kuzey Akım 1 boru hattındaki patlamalarla ilgimiz yok
Ukrayna: Kuzey Akım 1 boru hattındaki patlamalarla ilgimiz yok
Deprem bölgesindeki veterinerler için karar
Deprem bölgesindeki veterinerler için karar

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.