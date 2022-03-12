Yargıtay son noktayı koydu! "Yalaka" sözü hakaret mi?

Bir iş için gittiği devlet kurumunda memurlara öfkelenen vatandaş, ‘Sizler yalakasınız’ dedi. Sinirlerini hakim olamayan vatandaş, memurları tehdit etti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI MAHKEMEYE ÇIKTI
İHA'da yer alan son dakika haberine göre memurların şikayeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan öfkeli vatandaş ‘Tehdit ve hakaret suçlamasıyla Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.
TEHDİT SUÇUNDAN VERİLEN CEZA ONANDI
Sanık, ‘Tehdit’ suçundan, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, ‘Yalaka’ sözü sebebiyle hakaret suçundan da mahkum edildi. Sanık avukatının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 4. Ceza Dairesi ‘Tehdit’ suçundan verilen cezayı onadı.
"KİŞİYİ KÜÇÜK DÜŞÜRMÜYOR"
Yüksek Mahkeme, ‘Hakaret’ suçundan verilen mahkumiyet kararını ise bozdu. Oy birliği ile alınan kararda şöyle denildi: “Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerekmektedir.
"SÖVME FİİLİNİ OLUŞTURMASI GEREKİR"
Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kamu görevlileri veya sivil vatandaşa yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövme fiilini oluşturması gerekmektedir.
"KABA VE NEZAKET DIŞI HİTAP"
Olay günü sanıkların müştekilere söylediği kabul edilen '’Sizler yalakasınız' şeklindeki sözlerin, muhatapların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanıkların beraatı yerine mahkûmiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır.”
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