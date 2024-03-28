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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Yargıtay seçiminde 11'inci tura geçildi

        Yargıtay seçimi 11'inci tura kaldı

        Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılmaya başlanan başkanlık seçimlerinin 10'uncu turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Seçime 1 Nisan Pazartesi günü 11. tur oylamayla devam edilecek. Bu turda Muhsin Şentürk de oylamaya katılabilecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2024 - 10:16 Güncelleme: 28.03.2024 - 14:41
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        Yargıtay seçimi 11'inci tura kaldı
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        Yargıtay Başkanlığı için seçim süreci devam ediyor. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılmaya başlanan başkanlık seçimlerinin 10'uncu turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.

        Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilmiş, 4 yıllık görev süresi pazar günü itibarıyla dolmuştu.

        Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da pazartesi günü sandık kuruldu ve Yargıtay üyeleri sandık başına gitti.

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        Seçimin ilk dokuz turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün, Akarca ve Kerkez'in katıldığı onuncu tur oylama yapıldı.

        10. tur oylama sonucu Yargıtay Başkanı Akarca 120,

        3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 138 oy aldı.

        Adaylar, salt çoğunluğa ulaşamadığı için seçim 11. tura kaldı.

        10'uncu tur oylamada Yargıtay Başkanı Akarca 120,

        3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 138 oy aldı.

        Seçime katılım 338 olarak kayıtlara geçerken, kullanılan oylardan 9'u boş, 71'i ise geçersiz sayıldı.

        Sekizinci tur oylamada diğer aday Muhsin Şentürk 96 oy almış, 3 oy geçersiz sayılmış, boş oy ise kullanılmamıştı.

        Seçime 1 Nisan Pazartesi günü 11. tur oylamayla devam edilecek. Bu turda Muhsin Şentürk de oylamaya katılabilecek.

        Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

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        #Yargıtay
        #seçim
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