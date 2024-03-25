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        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Yargıtay'da başkanlık seçimi yapılıyor

        Yargıtay'da başkanlık seçimi yapılıyor

        Yargıtay, yeni başkanını belirlemek üzere sandık başına gitti. Görev süresi dolan Mehmet Akarca'nın yeniden aday olduğu seçimlerde 5 aday yarışıyor. Seçimlerde 348 üye oy kullanacak

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 25.03.2024 - 08:47 Güncelleme: 25.03.2024 - 08:47
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        Yargıtay'da başkanlık seçimi yapılıyor
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        Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolacak olması nedeniyle başkanlık seçimi bugün gerçekleştirilecek.

        Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Akarca'nın 4 yıllık görev süresi bugün sona eriyor. Bu çerçevede, yüksek mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak başkanını belirlemek için 348 Yargıtay üyesi bugün sandığa gidecek.

        Akarca dahil Yargıtay üyelerinin her biri başkan adayı olabilecek. Adayların seçilmek için 348 üyenin salt çoğunluğunun oyunu alması gerekecek. Hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması halinde seçimlere devam edilecek. Dördüncü ve beşinci oylamalarda da salt çoğunluk sağlanamaması halinde yeniden adaylık başvurusunda bulunanlarla seçimler tekrarlanacak. Bu seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekecek.

        5 ADAY YARIŞIYOR

        Başkanlık için, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez, 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal, Yargıtay 1. Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak yarışacak. Oylama ise saat 08.00'de başladı.

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