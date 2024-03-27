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        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Yargıtay'da 8. turda da sonuç çıkmadı

        Yargıtay'da 8. turda da sonuç çıkmadı

        Yargıtay Başkanlığı seçiminde ilk 5 turda sonuç çıkmayınca süreç bugün yeniden başladı. Bugün devam eden seçimlerin 8. turunda da adaylar yeterli sayıya ulaşamazken, oylamaya yarın devam edilecek. 9. turda Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca ile Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez yarışacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2024 - 10:23 Güncelleme: 27.03.2024 - 15:06
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        Yargıtay'da 8. turda da sonuç çıkmadı
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        Yargıtay Başkanlığı için seçim süreci devam ediyor. İlk 5 turda sonuca ulaşılamazken, bu sabah başlayan 6, 7 ve 8. turda da hiçbir aday yeterli sayıya ulaşamadı.

        Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart'ta sona ermişti. Yüksek mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak başkanını belirlemek için 348 Yargıtay üyesi ilk 5 turda oy kullanırken, hiçbir aday yeterli sayıya ulaşmadı.

        Bugün de oylama devam edildi.

        Seçimin ilk 7 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün 8. tur oylama yapıldı.

        Oylama sonucu Yargıtay Başkanı Akarca 115, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 123, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 96 oy aldı. Hiçbir aday salt çoğunluğu bu turda da sağlayamadı.

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        Seçime yarın 9. tur oylamasıyla devam edilecek.

        2 ADAY KALDI

        9. turda Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca ile Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez yarışacak.

        SALT ÇOĞUNLUK GEREKİYOR

        Adayların, seçilmek için 348 üyenin salt çoğunluğunun oyunu alması gerekiyor. Hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması halinde seçimlere devam edilecek.

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        #son dakika
        #Yargıtay
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