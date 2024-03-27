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Yargıtay Başkanlığı için seçim süreci devam ediyor. İlk 5 turda sonuca ulaşılamazken, bu sabah başlayan 6, 7 ve 8. turda da hiçbir aday yeterli sayıya ulaşamadı.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart'ta sona ermişti. Yüksek mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak başkanını belirlemek için 348 Yargıtay üyesi ilk 5 turda oy kullanırken, hiçbir aday yeterli sayıya ulaşmadı.

Bugün de oylama devam edildi.

Seçimin ilk 7 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün 8. tur oylama yapıldı.

Oylama sonucu Yargıtay Başkanı Akarca 115, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 123, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 96 oy aldı. Hiçbir aday salt çoğunluğu bu turda da sağlayamadı. REKLAM Seçime yarın 9. tur oylamasıyla devam edilecek. 2 ADAY KALDI 9. turda Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca ile Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez yarışacak. SALT ÇOĞUNLUK GEREKİYOR Adayların, seçilmek için 348 üyenin salt çoğunluğunun oyunu alması gerekiyor. Hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması halinde seçimlere devam edilecek.