Yaren leylek 11'inci kez Adem Amca'nın yanında

Milyonların gönlüne taht kuran Balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leylek 11. Yılda da Eskikaraağaç Leylek Köyünde buluştu. Dün leylek köyüne gelen Yaren Leylek için ağlarını göle atan Balıkçı Adem Yılmaz bu sabah Yaren Leylekle kayığında yılın ilk buluşmasını gerçekleştirdi. Buluşmada Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’da ikiliyi yalnız bırakmadı. Adem Yılmaz’a hayırlı olsun diyen Başkan Özkan Yaren severlerin gözü aydın dedi.
Balıkçı Adem Yılmaz yaptığı konuşmada "Dünden beri çok büyük heyecan yaşadım. Bu sabah Yaren'in kayığıma gelmesiyle sevinç ve mutluluk duydum. Bundan sonra Yaren ile altı ay boyunca inşallah balık avlayıp arkadaşlık edeceğiz. Çok mutluyum, Yaren'ime kavuştum bu sene de. Biraz tereddüt ettik. Acaba gelecek mi gelmeyecek mi başına bir şey mi geldi. Şükürler olsun ki bu yılda Yaren bizi sevindirdi. Hatta köylüler de çok sevindi mutluluk duydular. Umarım dostluğumuz uzun süre sağ olduğu müddetçe devam eder. Yareni ben çok seviyorum o benim bir parçam, arkadaşım, dostum balıkçı arkadaşım. Hayvan severlere de müjdemi veriyorum böylece. Dün evime dönerken yuvaya baktığımda Yaren'i gördüm. O kadar sevindim ki motoru durdurup bir süre onu izledim. Bu sabahta ağlarımı göle atıp balık tutup Yaren'i besledim. Çok mutlu oldum, çok sevinçliyim" dedi.
Öte yandan Belediye Başkanı Ali Özkan da ‘Bütün Yaren severlerin gözü aydın. Hasretle bu hikayeyi takip eden vatandaşlarımız yaren leyleği 11. yılında köye gelip gelmeyeceğini merak ediyordu. Şu anda Uluabat gölü kıyısında Eskikaraağaç leylek köyündeyiz. Balıkçı Adem Amcamız 11 yıl önce Yaren leylekle dostluk kurmuştu. Aynı masallardaki gibi birlikte balığa çıkıyorlar. Başta Adem Amca olmak üzere hikayeyi takip eden herkes Yaren’in köye gelip gelemeyeceğini merak ediyordu. Sonunda Adem Amca ile Yaren Leyleğin büyük buluşması gerçekleşti. Biz de yaren severler gibi çok mutluyuz. Bildiğiniz gibi Yaren leyleğin yuvasına kamera da koymuştuk. Artık bu yayını da faaliyete geçireceğiz. Adem Amca çok mutlu, onun bu gülümsemesi her şeye bedel’ dedi.
Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyünde her yıl gerçekleşen bu kavuşma milyonların gönlüne taht kurmuş durumda. Hikâye Almanya ve Avusturya’da ders kitaplarına konu olurken, Yunanistan’da ise gölge oyunu yapılmıştı. 2019’da filmi çekilen hikaye Prag Film Ödüllerinde en iyi belgesel unvanına layık görülürken hikayenin10. Yılı anısına köye ‘Adem Amca ve Yaren Leylek’ anıtı da Karacabey Belediyesi tarafından köy meydanına yapıldı.
DÜN GELDİ
Hikâyeyi ortaya çıkaran doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş yaptığı açıklamada "Herkesin merakla beklediği buluşma 11. yılda da gerçekleşti. Dün ilk olarak yuvasına konmuştu aslında. Koruyucu ailesi Beyza müjdeli haberi verdi ama biz bu sabahı heyecanla bekledik. Çünkü kayığa konduğunda onun yaren olup olmadığını anlıyoruz. Adem Amca da yakın mesafeden onu görünce Yaren olduğunu anlıyor. Neyse ki bu sabah umduğumuz gibi oldu ve Yaren Leylek Adem Amcamızın kayığına kondu. Dün zaten Bursa bölgesinde pek yerden leylek sürüsü fotoğrafları paylaşmışlardı insanlar. Hatta Adem Amca da leylek sürüsü gördüğünü söylemişti. Telefonda belki 'Yaren de içlerindendir bekleyelim' demiştim. Muhtemelen o sürülerle geldi Yaren de. Yaren’in komşu yuvasındaki leylek de gelmiş. Yarenle birlikte artık 4. cemre de düşmüş oldu ülkemize" dedi.
Yaren Leyleğin köye gelişiyle özellikle hafta sonları çevre şehirlerden hikayeyi merak eden doğa severlerin akınına uğraması bekleniyor.
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