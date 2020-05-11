Türkiye Voleybol Federasyonu, koronavirüs nedeniyle voleybol liglerinin olduğu gibi tescil edildiğini açıkladı. Karara göre liglerden şampiyon çıkmayacak.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Ligi bu şekilde tescil ediyoruz. Voleybol erkek ve kadınlar liglerinde kalan maçlar oynanmayacak. Küme düşme yok. Aşağıdan çıkacak 4 takımı da Efeler ve Sultanlar Ligi'ne alıyoruz" dedi.

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