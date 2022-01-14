Vicdanlar sızladı! 'Kirli' diye bagajda taşıdı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde inşaat işleri yapan taşeron bir firmanın sahibi olduğu iddia edilen bir kişi, ayakkabısını değiştirmek için yapı markete götürdüğü işçiyi koltuk yerine bagajda taşıdı. Kameraya yansıyan görüntü büyük tepki çekti.
AYAKKABI NUMARASI KÜÇÜK GELDİ
İHA'nın haberine göre, vicdanları sızlatan olay, geçen günlerde Gazipaşa ilçesinde yaşandı. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren bir firma sahibi, iddiaya göre işçilerden birine çalışırken giymek üzere ayakkabı aldı. Ancak numarası küçük geldi. Ayakkabıyı aldıktan yaklaşık yarım saat sonra bu defa işçi ile birlikte değişim için yapı markete geri döndü.
GÖRENLER ŞAŞTI KALDI
Yapı marketin önüne gelindiğinde ön ya da arka koltuk yerine açılan bagajdan inen işçiyi görenler gözlerine inanamadı. Bagajdan inip yapı markete giren ve ayakkabısını değiştiren işçi, tekrar bagaja bindi ve kapısı bir vatandaşın yardımıyla kapatıldı.
KENDİ İSTEĞİYLE BİNDİĞİNİ İDDİA ETTİ
Büyük tepkiye yol açan olay, cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı. Araç sahibi ise, işçiyi bagaja binmesi için zorlamadığını, akrabası olan işçinin kendi isteğiyle şakalaşmak maksadıyla bagaja bindiğini iddia etti.
BAGAJI KAPATAMAYINCA YARDIM ETTİ
İşçinin yapı market önünde bagajdan inip, ayağına küçük gelen ayakkabıları değiştirdiği anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde ayakkabıyı deneyip değiştirdikten sonra yeniden kendisini bekleyen otomobilin bagajına giren işçinin, bagajı kapatamayınca iş yeri sahibinin kapattığı yer aldı.
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