Son dakika! Veli rezaleti! Biri tokat atıp, saçını çekti, diğeri paspasla darp etti - Haberler

Mersin ve Osmaniye'de 3 öğretmen, veliler tarafından darp edildi.

Mersin'deki olay, Merkez Mezitli ilçesindeki Vali Şenol Engin İlkokulu'nda 27 Eylül'de meydana geldi. bir kadın veli, sınıf öğretmeni Nigar Özçelik (50) ile çocuğuna bağırdığı iddiasıyla tartıştı. Ardından okula gelen kadın velinin eşi öğretmeni darp etti. Öğretmen ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Veli ise gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı.

AA'nın haberine göre, sınıf öğretmeni Nigar Özçelik'in veli tarafından darbedilmesiyle ilgili soruşturma sürdürülüyor. Bu kapsamda incelenen okulun güvenlik kamerası kayıtlarında, olaydan bir gün önce öğretmenin ders saatinde dışarıda olan öğrencileri uyararak, sınıflarına girmesini sağladığı görülüyor. Ertesi gün kaydedilen görüntülere ise bir öğrencinin anne ve babasının okula gelerek çocuklarını ittiği gerekçesiyle Özçelik'le yaşadıkları tartışma yansıyor. Sözlü tartışmanın sonunda babanın, öğretmene tokat attıktan sonra saçından tutarak iteklemesinin kaydedildiği görüntülerde, Özçelik'in sınıfına kaçması da yer alıyor.

İKİ ÖĞRETMENE PASPAS SAPIYLA SALDIRDI

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ise, öğrenci velisi C.İ., okulda tartıştığı iki kadın öğretmeni paspas sapıyla darbetti.

Olay ilçe merkezinde bulunan İrfanlı Ortaokulu'na meydana geldi. DHA'nın haberine göre, öğrenci velileri Ç.İ. ve C.İ., geldikleri okulda sınıf öğretmeni Neslihan K. ve İngilizce öğretmeni Pınar K. ile konuşmaya başladı. Bir süre sonra öğrenci velileri ve öğretmenler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle, öğrenci velilerinden C.İ., paspas sapıyla kadın öğretmenlere saldırdı.

Hastaneye giderek darp raporu alan öğretmenler, saldırgan C.İ.'den şikayetçi oldu. C.İ. gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Osmaniye Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Mahmut Kahraman, yazılı bir açıklama yaparak saldırıyı kınadığını belirtti. Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner de okulda şiddete maruz kalan öğretmenleri ziyaret ederek, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.