Van'da, 3 gün önce göle açılan bir teknenin kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden 27 Haziran Cumartesi saat 22.00 sularında kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan 2 kişiden uzun süre haber alınamaması üzerine kayıp ihbarının yapıldığı belirtildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca havadan ve karadan tüm imkanların seferber edilerek arama-tarama faaliyeti başlatıldığı bildirilen açıklamada, söz konusu çalışmalar sonucunda şu ana kadar yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı.
Açıklamada, bölgede havadan ve gölden arama çalışmalarının tüm imkanlar seferber edilerek çok yönlü devam ettiği vurgulandı.
ARALARINDA KADIN VE ÇOCUKLARIN OLDUĞU 50 KİŞİ
Bölgede bulunan Habertürk yazarı Çetiner Çetin gelişmelerle ilgili olarak şu bilgiyi verdi:
Bir kaçakçı grubu, bunlar iki amca çocuğu. Mültecileri askeri bölgelerden geçmemek için Van Gölü'nden Tatvan'a doğru bir aracın içine konmuşlar. Yaklaşık 50 kişilik grubu bu kaçakçılar gözden kaçırmaya çalışırlarken Cumartesi akşamı teknelerinin alabora olduğunu ve battığını ifade ediyorlar. Kaçakçıları oluşturan amca çocuklarından biri kayıp. Tekne kaptanı köye sığınmış. Köyün muhtarı olayı güvenlik birimlerine intikal ettirmiş. Şu an için bir kaçakçı gözaltında. Onun verdiği ifade teknede 50 kişiden fazla olduğu yönünde. Ayrıca kadın ve çocukların olduğunu söylüyor. Pakistan, Afganistan, İran uyruklu insanlar olduğunu belirtiyorlar. Dikkat çeken bir başka nokta ise mültecilerin teknenin altında kapalı olduğu ifade ediliyor. Bu da kaçakçıların acımasızlığını ortaya koyuyor. Şu anda jandarma gölde arama çalışmaları devam ediliyor. Şu ana kadar maalesef 5 ceset ortaya çıktı. Daha korkunç bir tablo öngörülüyor mu? Buna da hazırlıklar yapıldığını söyleyebiliriz.
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