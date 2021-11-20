Van'da vaka sayısı nasıl düştü? İşte o önlem!

Sağlık Bakanlığı'nın haftalık olarak açıkladığı, illere göre risk haritasında 'sarı' kategoride bulunan; birinci doz aşı oranı yüzde 82.5, ikinci doz aşı oranın ise yüzde 70 olduğu Van'da alınan önlemlerle yoğun bakımda yatan hasta sayılarında büyük düşüş yaşandı. Günlük vaka sayısının 20'nin altına düştüğü kentte, toplam vaka sayısının ise 600 olduğu belirtildi.
"TAZİYE YEMEKLERİNİ YASAKLADIK"
DHA'da yer alan habere göre yoğun bakımda yatan hasta sayılarında da düşüş olduğunu kaydeden Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, bunun en önemli nedeninin, taziye yemeklerinin yasaklanması olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"KÖTÜ İLLER ARASINDAYDIK"
"Koronavirüs risk haritasında kentin şu an Türkiye'nin en iyi illeri arasındayız. Pandemi süreci boyunca geçen sene haziran ve eylül aralarında kötü iller arasındaydık ama onun dışında genelde durumumuz iyi. Şu aralar ise hasta anlamında durumumuz fena değil. Hastanede yoğun bakımda yatan pozitif vaka sayımız 37 kişi ve bunların da yüzde 85'i aşı olmayan ya da birinci doz aşı olup da ikinci doz aşı olmayanlardan oluşuyor.
"ŞU ANDA EN İYİ İLLERDEN BİRİYİZ"
Birinci doz aşılama oranında yüzde 82.5 civarındayız, ikinci doz aşı ise yüzde 70 oranında. Aşıda hala istenilen noktada değiliz ama mesafe, hijyen konusunda Vanlıların duyarlığı sayesinde düğün sezonlarının bitmiş olması, Batı illerinden yaz aylarında memlekete gelenlerin geri dönmüş olması sayesinde günlük vaka sayımız son hafta 20'nin altına düştü. Şu an en iyi illerden biriyiz.
"OKULLARDA VAKA YOK DENECEK KADAR AZ"
Okullarımızda hemen hemen yok denecek kadar az vaka çıkmaktadır. Eğitimimizde herhangi bir aksamamız yok ama biz şu an hastanede yatanların üçüncü doz aşısını yapmayan veyahut da hiç aşı olmayan kişilerden oluştuğunu ve bunun için zamanı gelen vatandaşlarımızın mutlaka üçüncü doz aşılarını olmalarını istiyoruz. Bu süre zarfında başta sağlık emekçilerimiz olmak üzere görev alan herkese teşekkür ediyorum."
"SIRASI GELEN HERKES AŞI OLMALI"
65 yaş üstü hastanede yatan sadece 1 hastanın olduğunu da belirten Vali Bilmez, "Aşı sırası gelen veya aşı imkanı olan herkesin mutlaka aşı olması ve özellikle çocuğu lisede okuyan velilerimizin muvafakati, izni gerekiyor. Çocukların aşı olması, eğitimin aksamaması için çocuklarımızı mutlaka aşılamamız gerekiyor.
İkinci doz aşılamada 'sarı' kategorideyiz çünkü 17 yaş üstü kesimde daha yüzde 70'teyiz. 'Sarı'dan 'mavi'ye geçmemiz için yüzde 75'lik oranı yakalamamız gerekir ama birinci doz aşıda mavi kategorideyiz. Her yüz binde vaka sayısı itibarıyla en iyi ikinci iliz. Bunun için de Vanlı hemşehrilerimize ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!