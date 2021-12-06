Van'da korkutan deprem!

AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.46'da Tuşba ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

AA'nın aktardığı habere göre; depremin 7,62 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

BAKAN SOYLU: HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM BULUNMAMAKTADIR

İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Van'ın Tuşba ilçesinde saat 00.46'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaptığı açıklamada, "Van'da, saat 00.46'da gerçekleşen 4,9 büyüklüğünde deprem'in ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.0 olarak açıkladı.