Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena, sarı-lacivertli takımdaki kariyerini noktaladığını açıkladı. Valbuena sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı:

Yunanistan'ın Olympiakos takımının başkanı Evangelos Marinakis, katıldığı bir programda Valbuena'yı transfer ettiklerini açıklamıştı.

FENERBAHÇE'DEN VEDA MESAJI

Fenerbahçe Kulübü de Mathieu Valbuena için bir veda mesajı yayımladı. Sarı-lacivertliler, "Çubuklu'muzla mücadele etmenin kıymetini bizlere her zaman gösterdin, büyük ailemizin bir parçası oldun. Seni hiçbir zaman unutmayacağız" ifadelerini kullandı.