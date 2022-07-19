Vahşet üstüne vahşet! Eymen'in katillerine bir ceza daha

AA

İzmir'de 5 yaşındaki Eymen Durak'ın ormanda ölü bulunmasına ilişkin istinaftan dönen davada yeniden yapılan yargılama sonunda, daha önce "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen anne ile sevgilisi, bu cezanın yanı sıra "zincirleme şekilde çocuğun istismarı" suçundan 30'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen dava, dün yapılan duruşmayla karara bağlandı. Duruşmaya, sanıklar Serkan Elçetin ve Mine Durak, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Taraf avukatları, davaya müdahil, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada sanık Mine Durak, Eymen’i kendisinin öldürmediği yönündeki savunmalarını tekrarladı. Diğer sanık Serkan Elçetin de suçsuz olduğunu ileri sürdü.

Serkan Elçetin'in savunması sırasında, "Ben Eymen’in boğulma şekliyle ilgili rapor alınmasını istemiştim ama almadınız." şeklindeki sözlerini mahkeme başkanı, "Alamadık çünkü ceset erimişti." şeklinde yanıtladı.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Mahkeme heyeti, yargılama sonunda Mine Durak'a "Alt soyu olan çocuğuna yönelik olarak bir suçu gizleme düşüncesi ile de diğer sanık ile fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçunu öz annesi iken birden fazla kez cebir ve tehdit kullanmak suretiyle zincirleme olarak gerçekleştirdiği gerekçesiyle de 67 yıl 6 ay hapis cezası, "eziyet" suçunu da işlediği gerekçesiyle 8 yıl hapis cezası verdi.

Sanığa, cinsel istismar suçundan verilen 67 yıl 6 ay hapis cezası, "süreli hapis cezasının 30 yıldan fazla olamayacağı" gerekçesiyle 30 yıla düşürüldü.

Heyet, sanık Serkan Elçetin'e de Eymen'e yönelik "bir suçu gizleme düşüncesi ile de diğer sanık ve ile fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçunu birden fazla kez cebir ve tehdit kullanmak suretiyle zincirleme olarak gerçekleştirdiği gerekçesiyle 67 yıl 6 ay hapis cezası, "eziyet" suçunu da işlediği gerekçesiyle 8 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasını kararlaştırdı.

Bu sanığa verilen 67 yıl 6 ay hapis cezası da aynı gerekçeyle 30 yıla düşürüldü. Mahkeme heyeti, 2 sanığa da indirim uygulanmasına yer olmadığına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkeme heyeti, yeni gerekçeli kararını da açıkladı. Gerekçeli kararın son bölümünde, heyetin daha önceki gerekçeli kararında da yer alan duygusal ifadelerin tekrarladığı görüldü.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Eskişehir'de yaşayan Z.Ç, yeğeni Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin'in 5 yaşındaki Eymen Durak'a şiddet uyguladığını, cinsel yönden çocuğu istismar ettiklerini, çocuğun video görüntülerinde ve görüntülü konuşmalarda vücudunda darp izleri gördüğünü ve sağlığından endişe ettiğini belirterek polise başvurmuş, şüpheliler İzmir'de gözaltına alınmıştı.

Durak ve Elçetin'in itirafının ardından 1 Eylül 2019'da ormanlık alanda çocuğun toprağa gömülü cesedi bulunmuştu.

Yargılama sürecinde Mine Durak için hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu bildirilmişti.

Mahkeme heyeti, Mine Durak'a "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "eziyet" suçundan 7 yıl hapis, Serkan Elçetin'e ise "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "eziyet" suçundan da 6 yıl hapis cezası vermişti.

Yeterli, kesin ve inandırıcı bir delil ya da Adli Tıp Kurumundan elde edilmiş bir rapora ulaşılmadığı gerekçesiyle sanıkların "zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan ise beraati kararlaştırılmıştı.

DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Mahkeme heyeti Eymen'in bisiklet üzerinde çekilen bir fotoğrafına yer verilen gerekçeli kararında şu ifadelere yer vermişti:

"Eymen bebeğin gülerken çekilmiş tek fotoğrafını da üzüntü içerisinde kararımızda paylaşıyoruz. Maktul Eymen Sadık Durak 17 Ekim 2014 doğumlu olup 30 Ağustos 2019'da ne yazık ki her iki sanık tarafından canice öldürülmüştür. Eymen bebeğin küçücük bedeni bir küçük bavula sığsın düşüncesiyle elleri ve ayakları koli bandı ile sarılıp cenin pozisyonunda bavula sıkıştırılmış, bu dünyada hak ettiği mutluluğu alamayan Eymen bebeğin bedeninin 2 gün boyunca servis aracının arkasında taşınması nedeniyle toprağa kavuşması dahi geciktirilmiştir. 2 günün sonunda ormanlık alanda bir su kuyusuna atılarak üzerine konulan taş ve tuğlalar ile Eymen bebeğin bu dünyadaki izleri yok edilmeye çalışılmıştır. Dileğimiz Eymen bebeğin bu dünyaya sığan kısacık ve acılarla dolu ömrünün diğer dünyada ödüllendirilmesi ve hak ettiği mutluluğu diğer dünyada yaşaması olacaktır. Eymen bebeğin gülen gözleri asla unutulmayacaktır. Ruhun şad olsun Eymen bebek."

HÜKÜM İSTİNAFTA BOZULDU

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanık Mine Durak'ın cezai ehliyetine ilişkin eksik inceleme yapıldığı, diğer sanık Serkan Elçetin hakkında da cep telefonunun Jandarma Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığına gönderilerek bilirkişi incelemesi yapılmadığı gerekçesiyle hükmü bozmuştu.

CİNSEL İSTİSMAR CEP TELEFONUNDA TESPİT EDİLDİ

Yeniden başlatılan yargılamada Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığından gelen cep telefonuna ilişkin bilirkişi raporunda Serkan Elçetin'e ait cep telefonunda 2 sanığın da maktul Durak'a yönelik "cinsel istismar" suçunu işlediğini gösteren videolar bulunduğu, D.G. isimli kişinin de maktulle ilgili cinsel içerikli mesajlarının tespit edildiği belirtilmişti.

Fotoğraflar: DHA