Kardeş kurşunuyla ölmüştü! Kahreden detay!

DHA

Olay, öğle saatlerinde merkez Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Mustafa Aslan, iddiaya göre 3 yıldır eve gelmeyen ablası Melek ile buluşmak için Adıyaman'dan Diyarbakır'a geldi.

DHA'nın haberine göre, Sanat Sokağı'nda ablası Melek ile görüşen Mustafa Aslan, tartışma sonrası yanında bulundurduğu tabancayı çıkarıp, 4 el ateş etti.

Kurşunlarına isabet ettiği Melek Aslan yere yığılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Melek Aslan, çağrılan ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Mustafa Aslan ise polisler tarafından gözaltına alındı.

DEHŞETE DÜŞÜREN İFADE

Korkunç olayda tabancayla 4 el ateş ederek cinayeti işleyen Mustafa Aslan'ın (21),gözaltında verdiği ifadesinde, ablasını ailesinin namusuna leke getirdiği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Aslan, çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.

TERK ETTİĞİ ERKEK ARKADAŞI AİLESİNİ ARAMIŞ

Cinayetin ardından ise çok acı detaylar ortaya çıktı. Buna göre Melek Aslan, Dicle Üniversitesi Matematik Bölümü'nden geçen yıl mezun oldu. Aslan, aynı dönemde de Sakarya'da yaşayan Orhan V. ile tanıştı. Evlilik kararı alan ikili, birbirlerinin aileleriyle tanıştı. Bu süreçte genç kız, Sakarya'ya gitti. Ancak işleri nedeniyle sık sık Almanya'ya giden Orhan V., kıskançlık krizleri yaşamaya başladı.

ESKİ ERKEK AKADAŞINA KARŞI 1 AY ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Bir yandan da KPSS'ye hazırlanan Melek, son olarak Orhan V. ile bir kafeteryada buluştu. Bu sırada genç kızı, cep telefonundan bir erkek arkadaşı aradı. Orhan V. ise yeniden kıskançlık krizine girip, Melek'i tehdit etmeye başladı. Melek Aslan da tehditlerinden dolayı Orhan V. hakkında Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne şikayetçi oldu.

Eski sevgilinin tehditleri bitmeyince de genç kız, yaklaşık 4 ay önce Diyarbakır'a döndü. Orhan V. burada da Melek'in peşini bırakmadı. Melek, yaklaşık 1 ay önce Orhan V. hakkında suç duyurusunda bulup, koruma ve uzaklaştırma kararı aldırdı. Aslan o dönemde verdiği ifadesinde "Sakarya´da yaşayan Orhan V. ile yaklaşık bir yıl önce tanıştım. Sevgili olduk. Beni ailesiyle tanıştırdı. Evlerine gidip, geliyordum.

Ben de Orhan´ı ailemle tanıştırdım, evlenecektik. Mezun olduktan sonra Orhan beni Sakarya´ya çağırdı. Ailemden habersiz yanına gittim. Kız yurdunda kalmaya başladım. KPSS'ye de hazırlandım. Orhan, Almanya´da iş yaptığından sık sık oraya da giderdi. Orhan´la Sakarya´da bir kafede otururken bir erkek arkadaşım aradı.

Açmamamı istedi. Benden şüphelendi ve kıskandı. Bunun üzerine tartışmaya başladık. Beni tehdit edince Sakarya´da emniyete giderek şikayetçi oldum. Sonrasında da tehdit ve şantajları devam etti. Bunun üzerine tekrar şikayetçi oldum. Sosyal medya hesaplarımı kapattım. Telefonumdan kendisini engelledim ve 3 ay önce tekrar Diyarbakır´a geldim."

'AİLEME NE ANLATTIYSA TEPKİ GÖSTERİP İRTİBATI KESTİLER'

Melek ifadesinde, kendisini ölüme götüreceğinden habersiz süreci ise şöyle anlatmış; "Orhan bana ulaşamayınca aileme ulaşmış. Ne söylediğini bilmiyorum ama ailem beni aradı ve tepki verdi. Sonrasında da ailem benimle irtibatı kesti. Ancak Orhan peşimi bırakmadı.

Telefonumdan arayarak çekiliş kazandığımı söylediler. Bir otele davet ettiler. Gittiğimde Orhan oradaydı. Kendisiyle görüştüm. Tekrar tartışmaya başladık. Beni darbedince tekrar şikayetçi oldum. Sonrasında yine Diyarbakır´da defalarca karşıma çıktı. Sosyal medya üzerindeki hesaplarımdan tehdit ve şantajlara devam etti."

İfadesi alınan Orhan V.´nin ise, "Melek Aslan eski sevgilim olur. Kendisine 30 bin euro vermiştim. Onu istediğim için böyle yalanlarla benden şikayetçi oldu" dediği öğrenildi.

Melek Aslan´ı öldürdükten sonra yakalanan kardeş Mustafa Aslan da ilk ifadesinde cinayeti 'namus meselesi' nedeniyle işlediğini söyledi. Öte yandan olay yerinde yapılan incelemede 3 adet boş kovan bulunduğu bildirildi.