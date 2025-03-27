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        Haberler Gündem İstanbul Son dakika: Uzaydan İstanbul’un son hali böyle görüntülendi | Son dakika haberleri

        Uzaydan İstanbul’un son hali böyle görüntülendi

        Uluslararası Uzay İstasyonu (İSS) tarafından İstanbul'un uzaydan görüntüsü paylaşıldı. Gece saatlerinde çekilen görüntülerde İstanbul'un eşsiz görüntüsü görenleri kendine hayran bıraktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 13:43 Güncelleme: 27.03.2025 - 13:52
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        Uzaydan İstanbul'un son hali
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        Uluslararası Uzay İstasyonu (İSS) 2025 yılı Ocak ayında İstanbul’un eşsiz manzarasını gece fotoğrafladı. Şehirde yeni havalimanı ve Kuzey Marmara Otoyolu’nun karanlığın içerisinde dikkat çektiği görüldü.

        2000 yılından bu yana kullanılan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (İSS), 2030 yılında kullanım dışı olacağını açıklanmıştı. Ömrünün son yıllarında hizmet etmeye devam eden İSS 2025 yılı Ocak ayında Türkiye’nin İstanbul, Japonya’nın Osaka, Peru’nın Lima, Fransa’nın Paris şehrini gece görüntüledi.

        İstanbul’un eşsiz görüntüsü görenleri kendine hayran bıraktı. Şehrin kuzey kesimleri karanlığa bürünürken, yeni havalimanı ve Kuzey Marmara Otoyolu’nun ışıkları ise net bir şekilde ortaya çıktı. Şehri iki yakaya bölen İstanbul Boğazı ve çevresinde ışık yoğunluğu gözlemlendi.

        İSS’ten 2024 yılında Los Angeles, Melbourne, Bangkok, Shanghai, Bağdat şehirlerinin fotoğrafları ile birlikte sosyal medya hesabından "Memleketinizde saat kaç? Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan dünyanın dört bir yanındaki büyük kentsel alanların gece çekilmiş fotoğraflarına bakın" diyerek paylaşım yaptı.

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