REKLAM advertisement1

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

AA'da yer alan habere göre kentte bir apartmanda, dört çocuk sahibi M.A.A. (34) ile karısı B.A. (32) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

AA'da yer alan habere göre kavgaya dönüşen olay sırasında M.A.A, karısını bıçakladı.

Çocukların çığlıklarını duyan komşuların bildirilmesiyle olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı. TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları kadını Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kadın, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. REKLAM Olayın ardından kaçan şüpheli M.A.A'yı bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI BU AY BİTMİŞTİ Yaşamını yitiren B.A'nın, daha önce kocası için uzaklaştırma kararı aldırdığı ve sürenin bu ay sona erdiği öğrenildi.