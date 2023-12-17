Kendini polis olarak tanıtıp milyonlarca liralık vurgun

Kendini polis olarak tanıtıp milyonlarca liralık vurgun

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Yalova merkezli 4 ilde kendisini polis olarak tanıtarak 4 milyon 919 bin TL ve 1 milyon 454 bin 800 dolar olmak üzere 7 farklı dolandırıcılık olayına karışan İ.B., Yalova'da planladığı milyonlarca liralık son vurgununu yapamadan suçüstü yakalandı. Şüphelinin yakalanma anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yalova'da kendisini polis olarak tanıtan İ.B., telefonla aradığı S.T.'yi yolsuzluk olayı gerçekleştiğini, kasasındaki altınların banka görevlilerince çalındığını ve bankaya operasyon yapacaklarını, devletin bankaya el koyacağını söyleyerek kadının banka hesabında bulunan parayı teslim etmesini istedi. Durumdan şüphelenen S.T.´nin akrabaları olayı polise bildirdi.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.