Miguel Crespo'ya Yunanistan talip!
Fenerbahçe'de son dönemde başarılı bir performans gösteren Miguel Crespo'ya Yunanistan'dan sürpriz bir talip çıktı. Portekizli oyuncuya devre arasında teklif yapılacağı belirtildi. İşte detaylar...
- 1
Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo'ya sürpriz bir talip çıktı.
- 2
Yunanistan basınında SportFM'in haberine göre, Olympiacos ligde ve Avrupa'da gösterdiği kötü performans ile takımın başına Carlos Carvalhal'ı getirirken, Portekizli hoca Fenerbahçe'den Miguel Crespo'nun transferini istedi.
- 3
Sarı-lacivertlilerle sezon başında yeni sözleşme imzalayan 27 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Crepo'nun sözleşmesi 2025 yılında sona erecekken, Yunan ekibinin Ocak transfer döneminde Crespo'ya teklif yapması bekleniyor.
-
- 4
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'ye 2021 yazında Estoril'in'den transfer olan Crespo, geride kalan dönemde sarı-lacivertli forma altında 77 maça çıktı. Crespo, bu karşılaşmalarda 5 gol, 7 asistlik performans ortaya koydu.
- 5
Miguel Crespo'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
- 6