Uzaklaştırma kararı aldırdığı eski sevgilisi kurşun yağdırdı!

İHA

Balıkesir’in Edremit ilçesinde İsmail E. (56), Sevim Özdemir’i (42) silah ile vurarak öldürdü. İsmail E. daha sonra aynı silah ile kendi hayatına son vermek istedi. İ.E. ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

İHA'nın haberine göre ilçede trafo binası çevresinde bir adamın elinde pompalı tüfek ile bir kadın ile tartıştığı ihbarı üzerine bölgeye Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri sevk edildi.

Ekipler bölgeye geldiğinde İsmail E. Sevim Özdemir’e bir el ateş etti. İsmail E. ikince kez ateş etmek için nişan alırken bölgeye gelen polis ekipleri İsmail E.’yi ayağında vurarak yaraladı.

SALDIRGAN KENDİNİ VURDU

Yaralanan İsmail E. daha sonra elindeki tüfek ile intihar girişiminde bulunarak kendini vurdu. Sevim Özdemir olay yerinde hayatını kaybederken saldırgan İsmail E. ise ağır yaralı olarak 112 Acil Servis ekipleri tarafından Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi.

E-KELEPÇE İÇİN BAŞVURU YAPMIŞ

İsmail E.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Öldürülen Sevim Özdemir'in saldırgan İsmail E. hakkında birçok kez uzaklaştırma kararı aldırdığı ve son olarak ise elektronik kelepçe için başvuru yapıldığı öğrenildi.

Yaşanan cinayet olayı ile ilgili olarak Edremit Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Sevim Özdemir’in cenazesi ise olay yerinden alınarak otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

*Haberin görselleri İHA ve DHA tarafından servis edilmiştir