Devrim Parscan'dan acı haber geldi. 2003-2004 yılları arasında Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Orhan karakteri ile tanınan oyuncu 83 yaşında hayata veda etti.

Acı haberi Oyuncular Sendikası Twitter hesabı duyurdu:

Meslektaşımız Devrim Parscan hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun.

Aynı zamanda seslendirme sanatçısı olan Devrim Parscan, yüzlerce filmde seslendirme yapmanın yanı sıra, yine sayısız filmde dublaj yönetmenliğini üstlenmişti.