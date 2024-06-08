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        Urla'da orman yangını çıktı

        İzmir'in Urla ilçesinde orman yangını çıktı. 21 arazöz, 8 su ikmal aracı, 3 dozer, 8 uçak ve 6 helikopterlerle yangına müdahale devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 16:51 Güncelleme: 08.06.2024 - 16:51
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        Urla'da orman yangını!
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        İzmir'in Urla ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı.

        Urla'nın Gülbahçe Mahallesi'ndeki ormanda saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Bölgeden yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 21 arazöz, 8 su ikmal aracı, 3 dozer, 8 uçak ve 6 helikopterlerle yangına müdahaleye başlandı. Yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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