Ünlü kanyonda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

İHA'nın haberine göre Kastamonu Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün Valla Kanyonu geçişi esnasında mahsur kalan 10 vatandaşımız helikopter ile kurtarılmış, havanın kararması nedeniyle kalan 1 vatandaşımızın yanına 2 JAK personeli bırakılmış olup onlar da sabah erken saatlerde inşallah salimen alınacaktır” denildi.

"SEL FELAKETİ SONRASI VALLA KANYONU'NUN YAPISI BOZULDU"

Fotoğraf: İHA

Kanyona giriş yapan 17 kişiden 6'sının kanyon geçişi konusunda profesyonel olduğuna işaret eden Yaşar, şunları aktardı:

"Dün vahşi cennet olarak nitelendirdiğimiz Valla Kanyonu'na 17 kişilik bir ekibimiz girdi. Geçen yıl Bozkurt'ta olan sel felaketi sonrası Valla Kanyonu'nun yapısının bozulduğu, içindeki devasa kayaların yerinin değiştiği tespit edildi. Profesyonel olarak bu işi yapan 6 arkadaşımız hem gönüllü olarak hem de kanyonun yapısını tespit etmek amacıyla yürüyüşe devam ediyorlar ama bu işi amatörce yapan yanlarında götürdükleri 11 arkadaşımızın kanyonda mahsur kaldığını haber aldık."

Bu kişilerin bulundukları yerden ilerleyemediklerinin Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ile yapılan görüşmeler sonucu anlaşıldığını söyleyen Yaşar, "Bunun üzerine Sayın Valimizi aradım. Sayın Valimiz kurtarmayla ilgili çalışmayı başlattı." ifadesini kullandı.