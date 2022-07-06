Ünlü isimler emniyette çağrılmıştı! Detaylar ortaya çıkmaya başladı

İstanbul merkezli 13 ilde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda ünlü isimler ifade için emniyete çağrılmıştı. O isimlerle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Gözaltına alınan 122 kişiden 30’u adliyeye sevk edildi.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre suç örgütüne yönelik devam eden soruşturmada dün önemli bir gelişme yaşanmıştı. Şarkıcı Aylin Coşkun, oyuncu der ile Erkan Petekkaya ve spor yorumcusu Sinan Engin gibi ünlü isimler soruşturma kapsamında ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne çağrılmıştı.
SİNAN ENGİN’İN TEHDİT EDİLDİĞİ İDDİASI
Emniyete çağrılan isimlerden biri olan Sinan Engin’in, örgüt tarafından tehdit edildiği ileri sürüldü. Bu iddianın iki örgüt üyesinin birbirleriyle yaptığı telefon konuşmasında yer aldığı ortaya çıktı. İddiaya göre iki örgüt üyesinin telefon görüşmesinde Sinan Engin’in örgüt lideri tarafından tehdit edildiği konusu geçiyordu. Kayıtlarda yer alan bu görüşme üzerine Sinan Engin, tehdit edilip edilmediğinin sorulması için emniyete çağrıldı.
ERKAN PETEKKAYA DA İFADEYE ÇAĞRILDI
Oyuncu Erkan Petekkaya da emniyete çağrılan ünlü isimlerden biriydi. Petekkaya’nın suç örgüt üyesi birine verdiği bir miktar para hakkında ifadesine başvuruldu. Petekkaya ifadesinde, söz konusu kişiye parayı borç olarak verdiğini söyledi.
ERDAL ACAR DAHİL 119 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta suç örgütü üyelerine İstanbul merkezli 13 ilde operasyon düzenlenmişti. Baskınlarda aralarında iş adamı Erdal Acar'ın da bulunduğu 119 kişi gözaltına alınmıştı.
30’U ADLİYEYE GÖNDERİLDİ
Yapılan soruşturmanın ardından gözaltı sayısı 122 kişiye çıktı. Emniyette işlemleri biten 122 kişiden 30’u adliyeye gönderildi
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