Üniversiteli genç kız odasında ölü bulundu!

Son dakika haberine göre ilçede özel bir öğrenci yurdunda kalan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Muhasebe Bölümü öğrencisi Ceydan Öztürk'ü yatağında hareketsiz gören arkadaşları durumu yurt görevlilerine bildirdi.

AA'da yer alan habere göre, haber verilmesi üzerine yurda gelen sağlık ekipleri, Öztürk’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Arkadaşları ile yapılan görüşmede öğrencinin kalp rahatsızlığı olduğu öğrenildi.

Halk sağlığı uzmanınca ölümü şüpheli bulunan Ceydan Öztürk’ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.