Ümraniye Cezaevi'nde yangın çıktı!

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Habertürk'ten Ozan Kelleci'nin haberine göre yangın ihbarı saat 17.30'da Ümraniye T tipi Cezaevi'nden İtfaiye Kontrol Merkezi'ne ihbar geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

BAŞKA BİR BLOKTA YANGIN ÇIKTI

Kısa bir süre sonra yeniden dumanlar yükselmeye başladı. Söndürme çalışmalarına katılmak üzere Ümraniye, Kartal, Pendik'ten itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin aralıksız çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Olay yerinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

BAKAN BOZDAĞ'DAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada İstanbul Ümraniye E Tipi Cezaevinde bir koğuşta çıkan yangın söndürülmüştür, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangından etkilenen 1 infaz koruma baş memuru, 20 tutuklu hükümlü hastaneye kaldırıldı, hiç kimsenin hayati tehlikesi yoktur.