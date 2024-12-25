Ümraniye'de bir binada patlama!
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir binada patlama meydana geldi. Patlamanın doğalgazdan kaynaklandığı değerlendirilirken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
Giriş: 25.12.2024 - 02:31 Güncelleme: 25.12.2024 - 02:31
Ümraniye ilçesi İstiklâl Mahallesi Kuzey Sokak'ta bir binada patlama meydana geldi. Patlamanın ardından adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
DHA'nın haberine göre; patlama, binada hasara neden olurken, patlamanın doğalgazdan kaynaklandığı değerlendiriliyor. Ekiplerin çalışması sürüyor.
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