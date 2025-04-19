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        Haberler Dünya Umman: İran ve ABD bir sonraki safhaya geçmek için anlaştı | Dış Haberler

        Umman: İran ve ABD bir sonraki safhaya geçmek için anlaştı

        Umman Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamada, İran ile ABD'nin görüşmeleri bir sonraki safhaya taşımak için anlaştığı bildirildi. Açıklamada, bir sonraki safhada, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağının ve uygulanan yaptırımların kaldırılmasının görüşüleceği ifade edildi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 19.04.2025 - 18:05 Güncelleme: 19.04.2025 - 18:50
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        Umman: İran ve ABD bir sonraki safhaya geçmek için anlaştı
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        Umman Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamada, İran ile ABD'nin görüşmeleri bir sonraki safhaya taşımak için anlaştığı bildirildi.

        Açıklamada, bir sonraki safhada, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağının ve uygulanan yaptırımların kaldırılmasının görüşüleceği ifade edildi.

        Açıklamada ayrıca, İran'ın barışçıl bir yolla nükleer programını sürdürebileceğine ilişkin müzakerelerin yapılacağı dile getirildi.

        Umman Dışişleri Bakanı Bedr El Busaidi, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        "Bugünkü görüşmelerde gösterdikleri son derece yapıcı yaklaşımdan dolayı İran Dışişleri Bakanı Dr. Seyid Abbas Erakçi ve ABD Başkanının Temsilcisi Sayın Steve Witkoff'a teşekkür etmek istiyorum. Bu görüşmeler ivme kazanıyor ve artık muhtemel görülmeyen dahi mümkün hâle geliyor."

        İRAN DIŞİŞLERİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMA

        İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ile ABD arasında İtalya'nın başkenti Roma'da sona eren nükleer görüşmelerin ikinci turunun "yapıcı" olduğunu, tarafların birkaç gün içinde teknik görüşmelere başlayacağını ve 26 Nisan'da üçüncü tur müzakereler için heyetlerin yeniden bir araya geleceğini duyurdu.

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        Bekayi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, İran ile ABD arasında İtalya'nın başkenti Roma'da sona eren nükleer görüşmelerin ikinci turunun "yapıcı" olduğunu belirtti.

        İranlı Sözcü, "İki taraf, dolaylı görüşmelere birkaç gün içinde teknik düzeyde devam etme ve ardından gelecek cumartesi kendi düzeylerinde (Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve ABD'nin Temsilcisi Steve Witkof'un başkanlığındaki heyetler) başka bir tur görüşmesi yapma konusunda anlaştı." ifadelerini kullandı.

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