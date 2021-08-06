Ümitcan Uygun'un ifadesi ortaya çıktı!

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Olayda Ankara'nın Mamak ilçesinde ihbar üzerine bir eve giden emniyet ekipleri, 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun cansız bedeniyle karşılaşmıştı.

Arkadaşları ise Hankulu'nun hayatını kaybetmeden önce gündeme Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi olarak gelen Ümitcan Uygun ile birlikte olduğunu iddia etmişti. Bunun üzerine Uygun, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince önceki gün gözaltına alındı.

Habertürk'ten Bedri Can Özbey'in haberine göre, zanlı Uygun'un ifadesi de ortaya çıktı. Uygun ifadesinde Esra Hankulu'nun ölümüyle herhangi bir ilgisinin olmadığını ve sabah erken saatlerde evden ayrıldığını iddia etti.

Evde ayrılırken de Esra Hankulu'nun hayatta olduğunu ileri sürdü. Daha sonra da Esra Hankulu'nun ölüm haberini ise evde bulunan diğer iki arkadaşının kendisini araması sonucunda öğrendiğini söyledi. Zanlı Uygun, Esra Hankulu'nun ölümüyle bir ilgisinin olmadığını da iddia etti.