Ukraynalı kocası 2 çocuğunu öldürdü!

İHA

Antalya'da, sabah 08.30 sıralarında Alanya ilçesinde Saray Mahallesi'nde edinilen bilgilere göre, savaştan kaçarak ilçeye yerleşen Ukraynalı O.N.'nin eşi Y.N., eşinin çocuklarını bıçaklayarak öldürdüğünü belirtip çevrede bulunan vatandaşlardan yardım istedi.

VATANDAŞLAR 112'YE BİLDİRDİ

İHA'da yer alan habere ve kadının yardım çığlıklarına koşan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İKİ ÇOCUĞUN ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde evdeki 4 yaşındaki erkek çocuk K.N. ile 6 yaşındaki kız kardeşi T.N.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

KENDİNİ ODAYA KİTLEYİP KURTULDU

Katil zanlısı O.N. ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cinnet getiren kocanın eşi Y.N.’yi de öldürmeye çalıştığı, kadının kendini bir odaya kilitleyerek kurtulduğu öğrenildi.

ÇOCUKLARIN CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Olay yeri inceleme ve savcılık incelemelerinin ardından babaları tarafından öldürülen iki çocuğun cansız bedeni Alanya Belediye Morguna kaldırıldı.

SOĞUKKANLI HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Anne Y.N, ve anneanne polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Ekip aracına bindirilen ailenin soğukkanlı halleri dikkatlerden kaçmadı.