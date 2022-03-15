Ukrayna ve Rusya askeri kayıpları açıkladı!

Son dakika haberler... Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 13 bin 500'den fazla askerini kaybettiği bildirildi.
UKRAYNA GENELKURMAY BAŞKANLIĞI AÇIKLADI
AA'da yer alan son dakika haberine göre Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-15 Mart'taki kayıplarıyla ilgili veriler paylaştı.
81 UÇAK, 95 HELİKOPTER, 404 TANK VE 1279 ZIRHLI ARAÇ
Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 13 bin 500'den fazla askeri öldürüldü, Ruslara ait 81 uçak, 95 helikopter, 404 tank, 1279 zırhlı araç, 150 top, 64 roketatar sistemi ve 36 hava savunma sistemi imha edildi. Rus güçleri 640 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 9 İHA da kaybetti.
RUSYA: 156 İHA VE 1306 TANK İMHA EDİLDİ
Son dakika haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Herson bölgesinin tüm topraklarının kontrol altına alındığını bildirdi. Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşla ilgili bilgi paylaştı.
"HERSON BÖLGESİNİ KONTROL ALTINA ALDIK"
Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Donbas'taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin, Ukrayna'da ilerlemeye ve yerleşim birimlerini kontrol altına almaya devam ettiğini belirten Konaşenkov, "Herson bölgesinin tüm toprakları, Rusya Silahlı Kuvvetlerince kontrol altına alındı." dedi.
"LEJYONLARA AİT MERKEZ ELE GEÇİRİLDİ"
Ukrayna'da imha edilen silahlar konusunda bilgi paylaşan Konaşenkov, "Ukrayna ordusuna ait 156 insansız hava aracı (İHA), 1306 tank ve çeşitli zırhlı araç, 127 çok namlulu roketatar, 471 obüs ve havan topu, 1054 özel askeri araç yok edildi" ifadesini kullandı.
Konaşenkov, Nijnegorsk bölgesinde yabancı paralı savaşçılara ait merkezin de ele geçirildiğini söyledi.
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