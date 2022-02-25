Ukrayna'nın Tokyo Büyükelçisi'nden İHA'larla ilgili açıklama!

Son dakika haberler... Japonya Dış Muhabirler Kulübü'nde (FCCJ) düzenlediği basın toplantısında konuşan Ukrayna'nın Tokyo Büyükelçisi Sergiy Korsunsky, Rusya'nın ülkesine yönelik askeri müdahalesine karşı dost ülkelere "yaptırım desteklerini" artırmaları çağrısı yaptı.
"HAVA SAVUNMA İÇİN MÜHİMMAT DESTEĞİ"
AA'da yer alan son dakika haberine göre Ukrayna'nın, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupalı "dostlarından beklentilerine" işaret eden Korsunsky, "Şu noktada beklentilerimiz hava savunma kapsamlı ilave mühimmat desteği. Tanklara karşı kendimizi korumamız için halihazırda teçhizatımız iyi. İşe de yarıyor" ifadesini kullandı.
"İHA'LAR ÇOK ETKİLİ, HARİKALAR"
Korsunsky, seyir füzelerine karşı Ukrayna'nın savunma desteğine ihtiyacı olduğunu da bildirdi. Ülkesinin Türkiye'den tedarik ettiği askeri ekipmanlara değinen Korsunsky, "Türkiye'nin sağladığı iyi ekipmanlarımız var, insansız hava araçları. Çok da etkililer, halihazırda kullanıyoruz. Nasıl kullanıldığına dair fotoğraflar gördüm. Harikalar" yorumunu yaptı.
"MÜCADELEMİZ RUS HALKINA KARŞI DEĞİL"
Korsunsky, Ukrayna'nın "Rus milletine karşı değil, Moskova'daki rejime karşı" mücadele ettiğini vurgulayarak, Rusya'ya karşı "olabildiğince sert yaptırımların" ülkesine destek olacağını söyledi.
"DAHA FAZLA YAPTIRIMA İHTİYAÇ VAR"
Son dakika haberine göre ABD ve AB'nin şimdiye dek açıkladığı yaptırımlar dolayısıyla teşekkür eden Korsunsky, "Hepsi önemli ve iyi hazırlanmış yaptırımlar. Müteşekkiriz ancak şu anda daha fazla yaptırımın uygulanmasına ihtiyacımız var" diye konuştu.
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