Ukrayna gerilimi artıyor! ABD askerleri teyakkuzda

HABERTURK.COM / Ajanslar

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Ukrayna krizinde beklenmedik durumlara karşı NATO Mukabele Gücü'nün aktif hale getirilmesi durumunda destek sağlamak üzere 8 bin 500 askeri teyakkuza geçirdiklerini bildirdi.

Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı yığınaktan kaynaklı gerilim tırmanırken; ABD, NATO'nun doğu kanadını güçlendirmek üzere planlar yapıyor.

Günlük basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna sınırında gerilimi tırmandırdığını belirten Kirby, "Başkan'ın talimatı üzerine ve Bakan Austin tavsiyesi doğrultusunda ABD, orduyu yurt içinde ve dışında teyakkuza geçirmek üzere adımlar attı. Bu minvalde, harekete geçirilmesi halinde NATO Mukabele Gücü'ne destek de dahil olmak üzere bir dizi beklenmedik duruma yanıt vermeye hazırlar." ifadesini kullandı.

Kirby, şu aşamada 8 bin 500 askerin teyakkuza geçirildiğini ve ileriki günlerde bu konudaki kararlara göre detaylar vermeye devam edeceklerini söyledi. Bu askerlerin sadece NATO Mukabele Gücü'nün aktif edilmesi halinde sevk edileceğini belirten Kirby, şu aşamada herhangi bir karar verilmediğinin altını çizdi.

Sözcü Kirby, bu askerlerin ABD'den gönderilebileceği gibi bölgeden de kaydırılabileceğini kaydetti.

"UKRAYNA'YI TERK ETMELERİNİ İSTİYORUZ"

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik olası bir askeri harekatında bölgede artan gerilime karşı tedbir amaçlı vatandaşlarına Ukrayna'yı terk etmelerini söylediklerini ancak şu anda bir tahliye planları olmadığını söyledi.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Ukrayna-Rusya gerilimine yönelik son gelişmeleri değerlendirdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın ilerleyen saatlerde Avrupalı müttefikleri ile Ukrayna konusunda videokonferans görüşmesi gerçekleştireceğini aktaran Psaki, "Bu görüşmede, diplomasi, caydırıcılık ve savunmaya yönelik çabalar ele alınacak." ifadesini kullandı.

"ŞU AN BİR TAHLİYE PLANIMIZ YOK"

Psaki, ABD basınında, "Biden yönetiminin tedbir amaçlı NATO'nun doğu kanadı olan Baltık ülkeleri ve Polonya'ya asker gönderebileceği" iddialarına ilişkin "Bir işgal durumunda, oradaki müttefiklerimize ek yardım yapma seçeneğini hiçbir zaman masadan kaldırmadık. Bu konuda ortaklarımız ve doğu kanadındaki ülkelerle istişaremiz devam ediyor." dedi.

ABD'nin Ukrayna'daki diplomatik personellerin ailelerinin ülkeden ayrılmalarını istediğini ve Ukrayna'ya seyahat uyarısını en üst seviyeye çıkardığını vurgulayan Psaki, "Şu anda buradan bir tahliye planımız yok. Ancak Amerikan vatandaşlarına şu anda ülkeden ayrılmalarını söylüyoruz." diye konuştu.

Psaki, NATO'nun Akdeniz'de "Neptune Strike 2022" adıyla başlattığı tatbikatın planlarının, Ukrayna-Rusya krizinden çok daha önce yapıldığını kaydetti.

İNGİLTERE DE PERSONELİNİ ÇEKİYOR

İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'ya olası bir müdahalesine karşı Kiev büyükelçiliğindeki personelini çekmeye başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bazı Büyükelçilik personeli ve aileleri, Rusya kaynaklı artan tehdit nedeniyle Kiev'den çekiliyor." denildi. İngiliz Büyükelçiliğinin açık kalmaya ve temel işleri yürütmeye devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, İngiliz vatandaşlarına da Donetsk, Luhansk ve Kırım'a seyahatleri etmemeleri, Ukrayna'nın geri kalanında ise zorunlu olmadıkça bulunmamaları tavsiye edildi.

Karar, ABD'nin Kiev büyükelçiliğindeki personelinin ailelerine Ukrayna'dan ayrılması talimatı vermesinin ardından geldi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, 23 Ocak'ta yayımladığı yazılı açıklamasında, Rusya'nın Ukrayna'da Rus yanlısı yönetim kurma planı yaptığının tespit edildiğini duyurmuştu.

İngiltere, ayrıca Ukrayna'ya anti-tank silahları göndermişti.