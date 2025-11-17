Ukrayna'da sıvılaştırılmış gaz taşıyan Türk gemisi vuruldu
Ukrayna'nın Odesa bölgesindeki İzmail Limanı'na demirli, yaklaşık 4 bin ton sıvılaştırılmış gaz taşıyan Türk gemisi ORINDA vuruldu. Denizcilik Genel Müdürlüğü, "ORINDA adlı LPG gemisine Ukrayna İzmail Limanında tahliye sırasında isabet almış ve yangın çıkmıştır" açıklamasını yaptı
Giriş: 17.11.2025 - 15:59 Güncelleme: 17.11.2025 - 16:48
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Ukrayna'nın Odesa bölgesinde bulunan İzmail Limanı'nda demirli bir Türk gemisi, tahliye sırasında isabet aldı.
ORINDA adlı Türk gemisinin 4 bin ton sıvılaştırılmış gaz taşıdığı bilgisi paylaşılırken, 16 kişilik mürettebatın yara almadan tahliye edildiği açıklandı.
Gemide çıkan yangının söndürülme çalışmaları sürüyor.
