Son Dakika: UEFA ülke puanı sıralamasında yükselişimiz sürüyor

İskoçya'dan Hibernian, Aston Villa'ya 5-0 yenildi. Bir diğer İskoç temsilcisi Hearts ise PAOK'a 2-1 mağlup oldu ve İskoçlar ülke puanı sıralamasında ağır bir yara almış oldu. Öte yandan Hacken sahasında Aberdeen ile 2-2 berabere kalırken, Rangers da PSV ile aynı skorla yenişemedi ve ülkelerine düşük puan getirdiler.