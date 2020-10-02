UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-21 sezonu grup aşaması kura çekimi yapıldı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında gruplar, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen çekilişle belirlendi.

Geçen sezon Süper Lig'i 4. sırada bitirerek turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Demir Grup Sivasspor, kura çekimine 4. torbadan katıldı.

Sivasspor'un rakipleri İspanya'dan Villarreal, Azerbaycan'dan Karabağ ve İsrail'den Maccabi Tel-Aviv oldu.

22 Ekim'de başlayacak grup maçları, 10 Aralık'ta sona erecek. Geçen sezon İspanyol kulübü Sevilla'nın mutlu sona ulaştığı turnuvanın finali, 26 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.

GRUPLAR

A Grubu: Roma, Young Boys, Cluj, CSKA Sofya

B Grubu: Arsenal, Rapid Wien, Molde, Dundalk

C Grubu: Leverkusen, Slavia Prag, Hapoel Beer-Sheva, Nice

D Grubu: Benfica, Standard Liege, Rangers, Lech Poznan

E Grubu: PSV, PAOK, Granada, Omonia

F Grubu: Napoli, Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rijeka

G Grubu: Braga, Leicester, AEK, Zorya

H Grubu: Celtic, Sparta Prag, Milan, Lille

I Grubu: Villarreal, Karabağ, Maccabi Tel-Aviv, Sivasspor

J Grubu: Tottenham, Ludogorets, LASK, Antwerp

K Grubu: CSKA Moskova, Dinamo Zagreb, Feyenoord, Wolfsberg

L Grubu: Gent, Kızılyıldız, Hoffenheim, Liberec