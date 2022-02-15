Üç çocuk annesiydi! Ormanda infaz!

İHA

Son dakika haberler... Uşak'ta edinilen bilgilere göre; Önder Bulut (43), 3 çocuğunun annesi olan eşi Nazife Bulut (39) ile bir arkadaşından aldığı otomobille Uşak Kent Ormanı’na geldi.

EŞİNİ KAFASINDAN VURDU

İHA'da yer alan son dakika haberine göre burada Önder Bulut, araçla getirdiği av tüfeği ile karısı Nazife Bulut’u kafasından vurdu.

Nazife Bulut’un olay yerinde hayatını kaybetmesinin ardından Önder Bulut, abisi A.R. Bulut’u arayarak eşini öldürdüğünü ve Uşak Kent Ormanı’nda olduklarını, kendisinin de intihar edeceğini söyledi.

AYNI SİLAHLA KENDİSİNİ DE VURDU

Olay yerine araç sahibi arkadaş ile gelen abi A.R. Bulut, Nazife Bulut’un cansız bedeni ve çene kısmından yaralı Önder Bulut’un bedeniyle karşılaştı.

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Abi Bulut’un ihbarları üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ağır yaralı Önder Bulut’u Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Hayatını kaybettiği belirlenen Nazife Bulut’un cenazesi de Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Son dakika haberine göre olayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatılırken, Önder Bulut’un hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.