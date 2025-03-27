Tutuklu 7 gazeteci tahliye edildi
İstanbul'da Saraçhane'deki eylemleri takip ederken gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve aralarında Yasin Akgül, Bülent Kılıç, Zeynep Kuray, Ali Onur Tosun, Gökhan Kam ve Kurtuluş Arı'nın da bulunduğu 7 gazeteci tahliye edildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından İstanbul'da yapılan izinsiz gösterilerde çıkan olaylarda tutuklanan 7 gazeteci tahliye edildi.
AA'da yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından İstanbul'da çıkan olaylarda gözaltına alınan şüpheliler hakkındaki soruşturma sürüyor.
İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, olaylarda gözaltına alınan ve tutuklanan gazeteciler Bülent Kılıç, Kurtuluş Arı, Yasin Akgül, Gökhan Kam, Zeynep Kuray, Ali Onur Tosun ve Hayri Tunç'un tahliye edilmesine karar verdi.