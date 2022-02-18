Türkiye'yi sarsan olayda acılı baba konuştu!

DHA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şentürk ailesine taziye ziyaretine gelen AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı’nın cep telefonundan Sıla Şentürk’ün babası Bekir Şentürk’le görüştü.

DHA'da yer alan habere göre, taziyelerini sunan ve adli sürecin yakından takipçisi olacağını belirten Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:

'84 MİLYONUN YÜREĞİ YANDI'

"Rabbim sabrınızı versin; Sıla sadece sizin yüreğinizi yakmadı. Emin olun 84 milyon her bir Türk vatandaşının yüreği yandı. İçimiz acıdı çok üzüldük. Allah sizlere sabır versin. Bu konunun bilesin ki yakın takipçisi olacağım her aşamasında. ‘Yeni Sıla’larımız da olmasın’ diye de büyük bir çabanın içerisinde olacağız. Sıla kızımızın belki hatırasını bu tür canavarca hisle vahşice cinayet işleyen kişilerle ve bu tür şiddete bulaşan kişilerle devletimiz hukuk içinde adil bir mücadele vererek onun hatırasına saygıyı öyle gösterebiliriz. Bunların üzerine biz hükümet olarak da gideceğiz."

'TİTİZLİKLE TAKİP EDECEĞİZ'

Yargının konuyu takip ettiğini vurgulayan Bakan Bozdağ, “Bu tür olaylar bir daha Türkiye’mizde yaşanmasın başka Sıla’lar olmasın diye titizlikle takip edeceğiz. Geriye getiremeyiz ama hiç olmazsa yenileri olmasın diye uğraşacağımızı özellikle bilmenizi istiyorum. Sıla’mız da bu vahşice canavarca cinayet işleyerek hayallerini ve geleceğini söndüren insanlıktan nasibini almamış kişide elbette adaletin önünde yargıya hesabını verecektir. Ben bu vesile ile tekrar başsağlığı diliyorum. Rabbim tekrar sabrını versin. Telefonum her daim sizlere açık. Ankara’ya geldiğinizde de beklerim” ifadelerini kullandı. Görüşme sonrası acılı baba Şentürk, Bakan Bozdağ’a teşekkür etti.

Katil zanlısı Hüseyin Can Gökçek

'KIZIM TEHDİT EDİLDİĞİNDEN BAHSETMEDİ'

Kızı Sıla'yı kaybeden baba Bekir Şentürk de, ilk kez yaşananlarla ilgili konuştu. Acılarının çok büyük olduğunu belirten Şentürk, "Adalet yerini bulsun istiyoruz. Sayın Bakan'ımızla da görüştük telefonda. Onlar da işin takibindeler. Kamuoyunda oluşan bilgi kirliliği var. Taziyeye gelenlerden duyuyorum. Eşimle ayrı olduğumu söylemişler. Zorla nişanlandırdığımız da söylenmiş. Bunlar tamamen yalan. Avukatlar evimize geldiler. Gerekli bilgilendirmeyi şu saatten sonra avukatlar yapacaklar. Kızımla en son annem rahatsızlanınca 20 gün önce eve geldiğim zaman görüştük. Ben balıkçı olduğum için genellikle denizde oluyorum. 8 gün kadar evde durduktan sonra tekrar işime geri dönmek zorunda kaldım. Telefonla sürekli irtibat halindeydik. Kızım bana bir tehdit aldığı konusunda bir şeyden bahsetmedi. Belki de korkuyordu, tehdit ediliyordu, o yüzden bana bir şey söyleyemedi. Korkuttular mı artık ne oldu bilmiyorum. Çok içine kapanık bir kızdı" dedi.

AİLESİ MEZARDA

Bekir Şentürk ile babaanne Hatice Şentürk ve hala Hayriye Öztürk, Sıla Şentürk'ün mezarına geldi. Babaanne Hatice Şentürk, torununun mezarına sarılıp ağladı. Komşuları da aileye taziye ziyaretinde bulundu. Evinin önündeki 'Balım' adlı köpeği de Sıla'nın bakıp büyüttüğü belirtildi.

PENCEREDEN KAÇMIŞ

Hüseyin Can Gökçek’in, olay günü eve geldiğinde tartıştığı Sıla Şentürk'ün kaçtığı üst kata çıktığı, ardından yeniden alt kata inip mutfaktan bıçak aldığı ortaya çıktı. Elinde bıçakla çıktığı üst katta Sıla'nın boğazını kesen Gökçek'in, evin arka tarafındaki pencereden alt kattaki deponun üzerine atladığı, oradan da bahçeye inip tarladan kaçtığı öğrenildi. Köy yoluna inen ve yaya olarak merkeze ulaşan Gökçek'in buradan taksiye binerek havalimanına gittiği belirlendi.

SAĞLIK RAPORUNUN DETAYLARI

Şentürk'ü, bıçakla boğazını keserek öldüren Hüseyin Can Gökçek'in engelli olduğuna dair verilen sağlık raporunun detayları da ortaya çıktı.

Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nce 23 Ocak 2019'da düzenlenen 'Erişkin Engelli Sağlık Kurulu Raporu'nda, Gökçek'e yüzde 50 oranında hafif derecede zeka gerililiği tanısı konuldu. Gökçek'in IQ testleri puanının 68 olarak hesaplandığına yer verilen raporda, "Hastanın konuşma hızı ve miktarının normal olduğu, konuşma akıcılığının bozuk olduğu, göz teması ve ilişki kurmasının normal olduğu, algı patolojisinin olmadığı, gerçeği değerlendirmesinin normal olduğu, saptanmıştır. Uygulanan WAIS zeka testinde sözel IQ puanının 75, performans IQ puanı 62 ve tüm testten aldığı puan 68 olarak hesaplanmıştır. Tanısının 'hafif derecede zeka gerililiği' olduğu kanaatine varılmıştır" ifadeleri yer aldı.