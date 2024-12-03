Türkiye, İran ve Rusya Dışişleri Bakanları toplanabilir

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi bir televizyon yayınında; Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanlarının Katar'ın başkenti Doha'da toplanabileceğini ifade etti. Önümüzdeki hafta sonu olması muhtemel gözüken toplantıda, Suriye'deki gelişmeler ele alınacak.

Abbas Arakçi 2 Aralık'ta Türkiye'yi ziyaret etti ve mevkidaşı Hakan Fidan ile gerçekleşen görüşmede, ikili Suriye'deki gelişmeleri ele aldı. İkili daha sonra birlikte ortak basın toplantısına düzenledi. Düzenlenen ortak basın toplantısında sükûnet çağrısı yapıldı.

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Abbas Arakçi, Doha'da planlanan toplantı ile ilgili daha fazla detay vermedi.