Bakanlıktan yapılan açıklamada;

"ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın 06 Haziran 2019 tarihli mektubuna bugün itibariyle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından cevabi bir mektup gönderilmiştir.

Mektupta müttefiklik ruhuna uygun olmayan üslup ve yaklaşımdan duyulan rahatsızlık yeniden vurgulanmış; bilinen görüşlerimiz detaylı olarak aktarılmıştır.

Karşılıklı saygı ve dostluğa dayalı bir şekilde diyaloğun sürdürülmesinin ve sorunlara uygun bir çözüm bulunmasına yönelik çalışmalara devam edilmesinin önemi ifade edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a bir mektup yollayarak, 31 Temmuz'a kadar Türkiye'nin S-400 hava savunma sisteminden vazgeçmemesi durumunda pilotların eğitimlerinin sonlandırılacağını ve Türkiye'nin F-35 programından çıkartılacağını belirtmişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile yarın telefonda görüşeceğini, ay sonunda ise Brüksel'de bir araya gelmeyi planladıklarını belirterek, Shanahan tarafından gönderilen mektuba ilişkin "Üslubun müttefiklik ruhuna uygun olmadığını ilk andan itibaren gördük. Buna göre gerekli çalışmaları yapıyor, gerekli cevabı hazırlıyoruz." yanıtı vermişti.