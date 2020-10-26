Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Dışarıdan bir saldırı gerçekleşirse o zaman Türk F-16'ları görecekler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Bu üç ülke (ABD, Rusya ve Fransa) saldırgana yerini göstermek için tüm olanaklara sahipti. Fakat istemiyorlardı. Şimdi herkes bizim gerçekliğimizi kabul etmelidir. Onlar şimdi Ermenistan'ı kurtarmak için çalışıyorlar " dedi. Aliyev, ülkede bulunan Türk F-16'ların daha önceden tatbikat için geldiğini fakat kardeş Türkiye tarafından manevi destek için burada tutulduğunu belirterek, "Eğer bize karşı dışarıdan bir saldırı gerçekleşirse o zaman o F-16'ları görecekler" şeklinde konuştu