Erdoğan: Buradan milletime sesleniyorum, Fransız mallarını asla satın almayın
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı söylemlerinin ardından yaşanan İslamofobik saldırılara ilişkin, şu ifadeleri kullandı: "Gelin Fransa'da eğer Müslümanlara zulüm varsa hep birlikte oraya da sahip çıkalım diye buradan dünya liderlerine sesleniyorum. Buradan milletime sesleniyorum, Fransız mallarını asla satın almayın"
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Dışarıdan bir saldırı gerçekleşirse o zaman Türk F-16'ları görecekler
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Bu üç ülke (ABD, Rusya ve Fransa) saldırgana yerini göstermek için tüm olanaklara sahipti. Fakat istemiyorlardı. Şimdi herkes bizim gerçekliğimizi kabul etmelidir. Onlar şimdi Ermenistan'ı kurtarmak için çalışıyorlar " dedi. Aliyev, ülkede bulunan Türk F-16'ların daha önceden tatbikat için geldiğini fakat kardeş Türkiye tarafından manevi destek için burada tutulduğunu belirterek, "Eğer bize karşı dışarıdan bir saldırı gerçekleşirse o zaman o F-16'ları görecekler" şeklinde konuştu
Sektörel güven endeksleri ve KKO arttı
Güven endeksi ekimde geçen aya göre hizmet sektöründe yüzde 6,4, perakende ticarette yüzde 1,7 ve inşaat sektöründe yüzde 0,6 arttı. İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO),ekimde bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 75,4 seviyesine yükselirken, Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) bir önceki aya göre 2,8 puan artarak 108,1 seviyesine yükseldi
Bakan Albayrak sektörel güven endeksleri ve kapasite kullanım oranı verilerini değerlendirdi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, son verilerin, Türkiye ekonomisinin büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde rotasında ilerlediğini gösterdiğini belirterek, "Ekim ayında hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6,4, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,7 arttı. Kapasite kullanım oranı ise yüzde 74,9'a yükseldi" ifadelerini kullandı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Denizli'de iş dünyasıyla buluştu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, olumsuzluklara rağmen ekonominin iyi seyrettiğini belirterek, Türkiye'nin yılın son iki çeyreğinde güçlü bir büyüme performansı gösterip, 2020 yılını asgari hasarla atlatacağını söyledi. Bakan Varank, "Bütçemiz geçen seneye göre yüzde 50 artmış durumda. Yani yatırım teşviklerine, KOBİ'lere, sanayi bölgelerine, özetle Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusundaki tüm hedeflerimize daha fazla kaynak aktarabileceğiz" dedi
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