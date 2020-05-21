Türkiye'de son 24 saatte 961 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 27 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 153 bin 548 ve can kaybının 4 bin 249 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 33 bin 633 test yapıldı, 961 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 27 hasta vefat etti, 1003 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 729 bin 988, vaka sayısı 153 bin 548 ve vefat sayısı 4 bin 249 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 820, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 424 ve iyileşen sayısı 114 bin 990 olarak kayıtlara geçti.

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KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Artan test sayısına rağmen pozitif çıkan vaka sayısı öngörüldüğü seviyede seyrediyor. Destek tedavisine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe." ifadelerini kullandı.