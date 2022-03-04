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HaberlerDünyaAvrupaSon dakika haberi: Korkutan gaz maskesi detayı! Türk vatandaşı nükleer santrale yönelik saldırıya tanık oldu
Vurulan santralin yakınındaki Türk: Saldırı sonrası gaz maskesi takmamız istendi
Son dakika haberine göre Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatında dün dehşete düşüren bir olay daha yaşandı. Rusya'nın, Avrupa'nın en büyük Nükleer Santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali'ni vurduğu açıklandı. Zaporija kentinde mahsur kalan Türkiye Aşçılar Federasyonu Ukrayna Temsilcisi Emrecan Tekin ise o anlarda yaşananları anlattı. Tekin, dün gece Rusya tarafından vurulan nükleer santrale 10 kilometre mesafede olduklarını belirterek, "Bizlere santraldeki sızıntı nedeniyle gaz maskesi takmamızı ve şehirden olabildiğince uzağa gitmemiz söylendi" dedi
Türk vatandaşı nükleer santrale yönelik saldırıya tanık oldu!
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DHA
Rusya, dün Ukrayna´nın Zaporijya kentindeki nükleer santrali vurdu. Eşi ve 2 yaşındaki oğluyla beraber Zaporijya'da mahsur kalan Türkiye Aşçılar Federasyonu Ukrayna Temsilcisi Emrecan Tekin, saldırının ardından yerel halka şehri tahliye etmeleri duyurusu yapıldığını söyledi.
DHA'nın haberine göre Tekin, "Bulunduğumuz yere yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Avrupa'nın en büyük nükleer santraline Rus askerlerince saldırı gerçekleştirildi. Rus askerleri saldırının ardından bölgeden çekildi. Ukrayna askerleri de çekilmeye başladı" ifadelerini kullandı.
"DURUMUMUZ HER SAAT DAHA DA KÖTÜYE GİDİYOR"
Tekin sözlerine şöyle devam etti: "Yetkililer, halka en kısa sürede şehri tahliye etmelerini ve olabildiğince uzağa gitmelerini söyledi. Bu santral, Çernobil'den kat be kat büyük bir santral. Putin'i durduran olmazsa ne biz ne de Avrupa kalacak. Sızıntı olduğu gerekçesiyle herkesin gaz maskesi takması gerektiği duyuruldu. Dışarıda çok kötü bir hava var. Durumumuz her geçen saat daha da kötüye gidiyor. 9'uncu gündeyiz ve şimdide bir nükleer santralle uğraşmaya başladık."
Acil olarak tahliye edilmeyi beklediklerini de belirten Tekin, "Dayanacak gücümüz kalmadı. Lütfen sesimizi duyun" diye konuştu.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Son dakika haberi: Korkutan gaz maskesi detayı! Türk vatandaşı nükleer santrale yönelik saldırıya tanık oldu/son-dakika-turk-vatandasi-nukleer-santrale-yonelik-saldiriya-tanik-oldu-3364538
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