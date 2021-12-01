Prof. Dr. Mehmet Öz ABD Senatosu adayı oluyor

ABD'de yaşayan 61 yaşındaki Dr. Öz, Washington Examiner'da kaleme aldığı yazısında, siyasete gireceğini duyurdu.
Mehmet Öz, Pennsylvania eyaletinden Cumhuriyetçi Partinin Senato adaylığı için yarışacak. İlk kez Türk asıllı bir Amerikalı Senatör adayı oluyor. Prof. Dr. Mehmet Öz aynı zamanda Türk vatandaşı.
Dr. Öz, yazısında, siyasete neden girdiğine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Hükümetimize ve birbirimize kızgınız. Krizleri geçmiş nesiller kadar etkin yönetemedik. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında siyaset ve tıbbı karıştırdığınızda çözüm yerine siyasetin karşınıza çıktığını gördüm ve işte bu yüzden sorunları çözmemize ve iyileşmemize yardım etmek için ABD Senatosuna aday oluyorum."
ABD'de Kovid-19 nedeniyle 750 binden fazla kişinin öldüğünü ve bu ölümlerin önlenebileceğini belirten Öz, hükümeti ve aldığı önlemleri, "Amerika, salgını yenme konusunda dünya lideri olmalıydı." sözleriyle eleştirdi.
Kendi Twitter hesabından da adaylığını duyuran Öz, şu ifadeleri kullandı: "Pensilvanya eyaletinden ABD Senatosu için yarışıyorum çünkü Amerika'nın Washington'daki sorunu çözmek için Muhafazakar bir Cumhuriyetçiye ihtiyacı var. Ülkemizin hastalıklarını iyileştirmek için adım atan birinci sınıf bir cerrah, savaşçı ve sağlık savunucusuyum."
Dr. Öz’ün rakiplerinden biri 2018’de vali yardımcılığı icin de aday olan işadamı Jeff Bartos. ABD eski başkanı Donald Trump'ın ekonomik konsey üyesi olan ABD Danimarka eski büyükelçisi Carla Sands de diğer adaylardan.
Cumhuriyetçi Parti'den Dr. Öz ile beraber toplam 11 aday bulunuyor. Demokrat Parti'den ise 14 aday adayı bulunuyor. ABD Senatosu'nda eyaletlerin nüfuslarından bağımsız olarak her eyaletin 2 senatör hakkı bulunuyor.
Bu koltukta şu an olan Cumhuriyetçi Pat Toomey tekrar aday değil. Diğer Senatör Bob Casey Demokrat partiden yerini koruyor.
ABD'deki son iki Başkanlık seçiminin her ikisi de yüzde 2'den az puan farkla sonuçlandı. Joe Biden, 2020 başkanlık seçimlerinde görevdeki Başkan Donald Trump'ı bu eyalette yüzde 1,2 puan farkla mağlup etti. Trump ise 2016 başkanlık seçimlerinde bu eyalette Hillary Clinton'ı 0,7 puan farkla mağlup etti.
ABD'de Senator adayları seçim kampanyasına ortalama 15 milyon dolar harcıyor. Mehmet Öz'ün rakiplerinden John Fetterman şimdiye kadar 9 milyon dolar bağış toplarken, yaklaşık 5 milyon dolar harcadı.
Seçimler 8 Kasım 2022'de olacak.
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