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Türk balıkçı teknesini taciz eden Yunan Sahil Güvenliği'ni böyle püskürttü

Çanakkale'de Gökçeada ile Semadirek adası arasındaki uluslararası karasularda olta ile balık avlayan Türk teknesine Yunan Sahil Güvenliği müdahale etti. Uluslararası sular olmasına rağmen "Yunan denizindesin, tekneyi batırırız" diyerek dakikalarca süren Yunan tacizine aldırış etmeyen Türk balıkçının kahramanca mücadelesi ise anbean kameralara yansıdı

03.02.2022 - 16:15 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Türk balıkçıları taciz eden Yunan askerleri püskürtüldü! - Haberler
Türk balıkçılar Yunan askerlerini püskürttü
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İHA

Olayda Gökçeada ile Semadirek Adası arasındaki Zürafa kayalığında olta balıkçılığı yapan İlker Özdemir isimli balıkçı teknesi, uluslararası sularda olmasına rağmen bir süre sonra Yunan Sahil Güvenliği'nin tacizine maruz kaldı.

İHA'da yer alan habere göre, Türk teknesinin yanına yaklaşan Yunan botundaki askerler uluslararası karasularında olmasına rağmen "Burası Yunan Denizi" diyerek Türk balıkçı teknesini bölgeden uzaklaştırmak istedi.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Yunan askerlerinin dakikalarca süren tacizine kahramanca direnen İlker Özdemir, askerlere seslenerek "Burası uluslararası karasuları; cesaretiniz varsa gelin. Müdahale edin, ama siz ancak kaçarsınız, birazdan Türk Sahil Güvenliği gelir arkanıza bile bakmadan kaçarsınız. Siz hep böylesiniz" şeklinde yanıt verdi.

O anlar Türk balıkçı teknesindeki kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Türk balıkçının sert çıkışına dayanamayan Yunan sahil güvenliği bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldı.

İlker Reis olarak bilinen İlker Özdemir'e görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından destek yağdı. Binlerce kişi Türk balıkçının kahramanca mücadelesini gururla izlediklerini belirtti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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