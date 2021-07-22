Turgay Yıldız hayatını kaybetti

Oyuncu Turgay Yıldız (56), geçtiğimiz günlerde kalp spazmı geçirmişti. Ankara'da tedavi gören Yıldız'dan acı haber geldi. Levent Üzümcü, meslektaşı Turgay Yıldız'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Üzümcü, "Çok üzgünüm... Yolun ışık olsun kardeşim." ifadelerini kullandı.
TURGAY YILDIZ HAKKINDA
Turgay Yıldız, 3 Mart 1965 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1986-87 öğretim yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun oldu.
Çeşitli tiyatrolarda oyunculuk yapan Turgay Yıldız, TRT Ankara Televizyonu’nda metin yazarlığı, oyunculuk, program sunuculuğu gibi görevler üstlendi.
1994-1999 yılları arasında ‘Nargile Kahvesi’, ‘Sabah Kahvesi’, ‘Bizim Bakkal’, ‘Akşam Tıraşı’, ‘Düm Teke Tek’ adlı programların yapımcılığını ve Bahadır Tokmak ile sunuculuğunu yaptı. Aynı kanalda ‘Şeytan Bunun Neresinde?’ isimli müzik programı sundu.
1997 yılında ‘Sonradan Görmeler’ adlı dizide oyunculuk yaptı. Turgay Yıldız, ‘Teber ile Muteber’ adlı haftalık kabare programının yazarlık ve oyunculuğunu üstlendi.
‘İyi Egeler’ adlı programı yine Bahadır Tokmak ile birlikte sundu. TRT Ankara Televizyonunda Turgay Bostan’ın yönetmenliğinde ‘Bu Toprağın Sesi’ programında ‘Beter ile Şeker’ adlı dizinin yazarlık ve oyunculuğunu Bahadır Tokmak ile gerçekleştirdi. 2008 yılında yayınlanan ‘Baba Ocağı’ dizisinde rol aldı. ‘Umutla Yaşamak’ adlı çocuk sorunlarının konu edildiği programın sunuculuğunu yaptı.
10 sene TRT Ankara Radyosu’nun hazırladığı hafta sonu programında parodi yazarı ve seslendirme sanatçısı olarak görev aldı. Önce İstanbul Şehir Tiyatroları’nda iki sene, daha sonra Ankara Devlet Tiyatroları’nda başka isimler adı altında ve iki farklı reji ile üç sene oynadı.
2013-14 tiyatro sezonunda Alaaddin’in Sihirli Lambası adlı oyunu Erzurum Devlet Tiyatrosu tarafından sergilendi. Aynı oyun, 2014 yılından bu yana İstanbul Şehir Tiyatroları’nda oynanmaktadır. Oyun üç farklı dalda ödüle layık görüldü.
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