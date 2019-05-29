Tunceli'de merkez üssü Nizamiye ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tunceli merkezden ve çevre ilçelerden de hissedildi. Merkez üssü Nizamiye vatandaşlar sarsıntı ile birlikte sokaklara çıkarken, depremin yıkıma yolaçıp açmadığı hakkında henüz bilgi alınamadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre bugün Saat 22.42'de merkez üssü Tunceli'nin Nizamiye ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Nizamiyle etkili hissedilen sarsıntı, Tunceli merkez olmaz üzere çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Yerin 7 kilometre altında meydana gelen depremle birlikte Nizamiye'de birçok vatandaş sokaklara çıktı. Depremin yıkıma yolaçıp, açmadığı hakkında henüz bilgi alınamadı.

Bu arada Kandilli Rasathanesi ve Depram Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.

KANDİLLİ RASATHANESİ 29 MAYIS SON DEPREMLER

2019.05.29 22:42:25 39.2688 39.8918 8.3 -.- 4.5 4.5 DEREOVA-NAZIMIYE (TUNCELI) İlksel 2019.05.29 21:37:41 36.2733 28.3927 66.9 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel 2019.05.29 21:28:19 38.4308 31.8480 8.6 -.- 1.6 -.- GOLYAKA-ILGIN (KONYA) İlksel 2019.05.29 21:08:24 39.0508 26.1152 5.0 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2019.05.29 20:53:04 39.1203 27.5615 5.9 -.- 1.8 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel 2019.05.29 20:36:39 39.1580 27.5733 5.4 -.- 2.4 -.- DARKALE-SOMA (MANISA) İlksel 2019.05.29 19:19:10 37.1647 27.7368 19.1 -.- 1.8 -.- KUZYAKA-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.05.29 18:54:22 38.8753 43.5803 5.0 -.- 3.0 3.0 SAGLAMTAS-(VAN) REVIZE01 (2019.05.29 18:54:22) 2019.05.29 18:05:27 39.1385 29.0747 6.3 -.- 1.8 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2019.05.29 16:47:23 39.4487 31.5405 0.0 -.- 1.1 -.- SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel 2019.05.29 15:38:21 36.9235 29.4167 10.2 -.- 1.3 -.- ELMALIYURT-GOLHISAR (BURDUR) İlksel 2019.05.29 15:25:42 40.0810 33.1408 0.0 -.- 1.8 -.- AKYURT (ANKARA) İlksel 2019.05.29 15:09:33 37.2648 28.3010 5.2 -.- 1.7 -.- IKIZCE-(MUGLA) İlksel 2019.05.29 14:34:59 35.3117 33.5163 0.0 -.- 1.7 -.- KIBRIS-BESPARMAK İlksel 2019.05.29 14:01:57 36.6745 27.4217 101.1 -.- 2.4 -.- YAZIKOY-DATCA (MUGLA) İlksel 2019.05.29 13:54:38 37.0307 29.3005 1.0 -.- 1.5 -.- CEVIZLI-CAMELI (DENIZLI) İlksel 2019.05.29 13:39:02 38.2317 27.0507 5.4 -.- 1.9 -.- YENIKOY-MENDERES (IZMIR) İlksel 2019.05.29 12:10:58 39.7083 25.6408 5.1 -.- 3.0 3.0 EGE DENIZI İlksel 2019.05.29 12:01:49 38.2000 40.9393 6.1 -.- 2.0 -.- UCBASAMAK-SILVAN (DIYARBAKIR) İlksel 2019.05.29 11:51:49 38.0602 32.7343 0.0 -.- 1.2 -.- KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA) İlksel 2019.05.29 11:50:05 36.2748 33.7045 0.0 -.- 1.4 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel 2019.05.29 11:35:17 39.6555 26.4317 8.9 -.- 1.8 -.- SULEYMANKOY-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.05.29 10:58:40 38.4168 26.9883 13.3 -.- 1.1 -.- NARLIDERE (IZMIR) İlksel 2019.05.29 10:57:01 38.2377 27.0520 7.8 -.- 1.6 -.- YENIKOY-MENDERES (IZMIR) İlksel 2019.05.29 10:29:42 35.2153 27.8998 5.0 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel